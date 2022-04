Overwatch 2: Einladungen zur geschlossenen Beta gehen heute raus

Heute ist es endlich so weit, die Einladungen für den ersten geschlossenen Testlauf von Overwatch 2 werden versendet und alle Teilnehmer können direkt durchstarten.

Andy Belford, Senior Community Manager bei Blizzard, sagte in einem Twitch-Stream, die geschlossene Beta wird freigeschaltet und am selben Tag werden dann auch die Einladungen an all jene verschickt, die sich registriert haben und auserwählt wurden.

„Grundsätzlich schalten wir die Beta frei und dann starten wir ein Skript, das allen Zugang gewährt, denen wir Zugang gewähren.“

Diese Vorgehensweise hat natürlich zur Folge, dass nicht alle gleichzeitig ihre Einladung erhalten, da eine Liste von oben nach unten abgearbeitet wird.

Alle, denen der Zugang gewährt wird, bekommen einen ersten Eindruck der neuen Heldin Sojourn und werden die überarbeiteten Versionen von Sombra, Bastion, Doomfist und Orisa sowie neben einigen alten Maps auch vier neue spielen können.