Overwatch: Enthüllt neue Heldin Sierra und zeigt erstes Gameplay

Overwatch wurde offiziell erweitert und bringt mit Sierra eine neue Damage-Heldin ins Spiel, die mit Season 2 Summit am 14. April startet. Gleichzeitig wurde ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht, der ihre Fähigkeiten im Einsatz zeigt.

Sierra übernimmt die Rolle als Head of Security von Watchpoint Grand Mesa und tritt direkt gegen Talon an. Im Kampf setzt sie auf ein Helix-Gewehr sowie ihre Anchor-Drohne namens Dorothy, wodurch sie neue taktische Möglichkeiten in Teamkämpfe einbringt.

Im Gameplay wird deutlich, dass Sierra darauf ausgelegt ist, aktiv an der Front zu agieren und Gefechte anzuführen. Ihre Ausrüstung kombiniert offensive Feuerkraft mit unterstützenden Elementen, wodurch sie flexibel in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden kann.

Mit dem Start von Season 2 Summit am 14. April wird Sierra vollständig spielbar sein. Damit erweitert sich das Helden-Roster um eine weitere Damage-Option, die frische Dynamik in Matches bringen soll.

Overwatch bleibt weiterhin kostenlos spielbar und ist auf Xbox sowie PC verfügbar.