Overwatch 2: Entwickler versprechen eine neue Ära der Innovation und Begeisterung

Image: Blizzard Entertainment Inc.

2025 soll es heiß hergehen in Overwatch und in diesem Zuge haben wir vor Kurzem das Overwatch 2 Spotlight veröffentlicht, in dem einige der wichtigsten Updates für die erste Saisons des Jahres vorgestellt werden:

Wichtige Gameplay-Updates:

Boni – brandneue und heldenspezifische Verbesserungen bieten taktische Tiefe und Fähigkeitsoptionen im Matchverlauf. Dieses neue System stellt die wichtigste Innovation am Gameplay seit der Veröffentlichung von Overwatch 2016 dar. Heldenausschluss Kartenabstimmung Ranglistensaison 2025



Stadion, der größte individuelle Modus, den wir je erstellt haben!

Rückkehr der Lootboxen!

Neue mythische Skins für Zenyatta, Juno, D.Va, Mercy, Reaper und Widowmaker!

Und mehr!

Schaut Euch den Blog mit der Zusammenfassung an, um einen schnellen Überblick zu bekommen, sowie das Video für mehr Informationen: