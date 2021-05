Overwatch 2: Erste Details, PvP-Änderungen und mehr

Autor:, in / Overwatch 2

Die Entwickler von Overwatch 2 haben gestern in einem Stream, wie wir bereits berichtet haben, rund zwei Stunden ihr neues Spiel vorgestellt. Die wohl gravierendste Änderung ist, dass der neue PvP-Modus auf 5vs5 angepasst wird.

Dabei wurden folgende Informationen bekannt gegeben:

PVP-Änderungen in Overwatch 2

Tanks können Brawler sein

VS PVP wird 5v5 sein

Neue Karten enthüllt

Neue Fähigkeiten enthüllt

Weitere neue Helden-Looks

Neue Spielmodi

Das zentrale PvP-Erlebnis in Overwatch 2 wird sich von sechs Spielern pro Team auf fünf Spieler pro Team verschieben. In den Standard-PvP-Spielmodi von Overwatch 2 wird jedes Team einen Tank, zwei Schadens- und zwei Unterstützungshelden enthalten. Während des Livestreams gab es auch einen ersten Blick auf einen neuen sekundären Feuermodus für Winston und Änderungen an Reinhardts Fähigkeiten.

Nachdem es auf der BlizzCon 2019 die Story-Mission von Rio de Janeiro zu sehen gab, bekommt ihr jetzt einen ersten Blick auf die Eskort-PvP-Karte von Rio. Dazu wurden auch New York City (Hybrid), Rom (Push) und Monte Carlo (Eskorte) gezeigt. Bei den Helden wurden die neuen Looks von Torbjörns, McCree und Widowmaker enthüllt.

Den kompletten Overwatch 2-Stream könnt ihr euch hier in der Aufzeichnung ansehen: