Overwatch: Ex-Director schildert, wie Liga und Geldgier das Projekt zerstörten

Jeff Kaplan hat in seinem Gespräch mit Lex Fridman nicht nur den Moment beschrieben, der ihn endgültig zum Ausstieg aus Blizzard bewegte – er hat auch detailliert erklärt, warum die Overwatch League aus seiner Sicht zu einem strukturellen Problem wurde, das das gesamte Projekt ins Wanken brachte.

Kaplan betont, dass die Liga anfangs durchaus positive Effekte hatte. Sie brachte neue Spieler ins Spiel, und er selbst liebte die Zusammenarbeit mit den Profis und dem Blizzard‑Team hinter der Liga. Dennoch beschreibt er die Overwatch League rückblickend als „ein Kartenhaus, das darauf wartete, einzustürzen“. Der Grund dafür sei nicht das Konzept selbst gewesen, sondern die Art und Weise, wie es finanziert und vermarktet wurde.

Mit dem Einstieg externer Investoren änderte sich die Dynamik grundlegend. Jede Stadt‑Franchise war mit Millionenbeträgen abgesichert – und diese Geldgeber erwarteten Rendite. Dadurch entstand ein zusätzlicher Druck, der laut Kaplan direkt auf die Entwicklung von Overwatch 2 durchschlug. Plötzlich gab es nicht mehr nur die üblichen Erwartungen der Activision‑ und Blizzard‑Führung, sondern auch die Ansprüche zahlreicher Investoren, die sich als Mitentscheider verstanden.

Kaplan schildert, wie das ursprüngliche Geschäftsmodell der Liga – große Live‑Events, Ticketverkäufe, Merchandising – sehr schnell in sich zusammenfiel. Internationale Teams wie London und Shanghai machten globale Event‑Pläne praktisch unmöglich. Merchandise lief zwar gut, aber niemals auf dem Niveau, das manche Entscheidungsträger offenbar erwartet hatten. Die Folge: Der Fokus verschob sich zurück auf das Live‑Service‑Spiel selbst.

„Alle sagten plötzlich: Overwatch hat doch letztes Jahr 500 Millionen Dollar gemacht – was können wir verkaufen, was könnt ihr uns geben?“, beschreibt Kaplan. Dieser Druck habe das Team gezwungen, Ressourcen von Live‑Events, neuen Helden und neuen Karten abzuziehen, um stattdessen Inhalte zu liefern, die die Liga und ihre Investoren verlangten. Gleichzeitig wuchs der Druck, Overwatch 2 schnell zu veröffentlichen – selbst wenn das bedeutete, dass die ursprüngliche Vision darunter litt.

Kaplan sagt offen, dass er an Overwatch 2 glaubte und dass das Team ein großartiges Spiel hätte entwickeln können. Doch das, was heute veröffentlicht ist, sei nicht das Spiel, das ursprünglich geplant und angekündigt wurde. Mit dem Wissen von heute würde er vieles anders designen.

Seine Aussagen zeichnen ein klares Bild: Die Overwatch League war für ihn ein ambitioniertes, aber überfrachtetes Projekt, das durch überzogene Erwartungen, falsche Prioritäten und massiven finanziellen Druck letztlich die Entwicklung von Overwatch 2 aus dem Gleichgewicht brachte.