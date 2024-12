Overwatch 2: Festtagsfreude im Winterwunderland

Es ist die Zeit des Jahres, wo der Schnee vom Himmel fällt, die Häuser leuchten bunt in einer weißen Winterwelt. In der Warteschlange von Overwatch 2 trinkst du ein Heißgetränk, denn das Winterwunderland ist zurück und du spielst Tank.

Die Entwickler bringen euch jede Menge Winterfreude sowie Sammelobjekte für eure Weihnachtsausbeute. Also lest ruhig weiter, was euch erwartet, damit ihr gut informiert in diese Festtagssaison startet.

Anmeldebelohnungen unter dem Baum

Dieses Event ist bereits voll im Gange, denn bei diesen tollen Geschenken zögert man nicht lange. Ein Schneeflocken-Icon glitzert hell und klar, und ein festlicher Hut bringt euch ins neue Jahr. Und was ist das? Was glitzert denn hier? Ein herzallerliebstes Darumari-Souvenir! Diese Schätze lassen eure Herzen höherschlagen, wenn die Entwickler sie euch beim Login in Overwatch 2 GRATIS übertragen.

6v6: Je mehr, desto besser!

Wenn ihr auf der Suche nach einer Herausforderung seid, verzweifelt nicht, denn es ist jetzt so weit. Kommt alle zusammen, seid vergnügt und seid froh, mit 6v6 im schönen King’s Row. Nicht nur draußen geht es stürmisch zu, denn zwei Tanks im Team sind ein echter Coup. Das Format 2-2-2 ist so manchem ein Begriff, doch mit unseren neuen Helden kommt ein neuer Kniff. Unsere Patchnotes bringen Änderungen an der Spielbalance, denn so hat jeder eine faire Chance. Am 6. Januar wird das Experiment vorüber sein, also schnappt euch eure Freunde und stürzt euch hinein.

Spielt eure liebsten Winterbrawls

Wenn ihr ein Spiel mit euren Freunden startet, seid euch sicher, dass euch etwas Schönes erwartet. In der Arcade erwarten euch eure Winterfavoriten, die euch jedes Mal wieder ein Hochgefühl bieten.

Ganz vorne auf der Liste steht Meis Schneeballschlacht, über die eure Lieblingsklimatologin wacht. Ob FFA-Deathmatch oder 5v5-Eliminierung, der Schnee dient hier nicht bloß zur Verzierung. Und als Yeti könnt ihr Verwüstung bringen, in einem 5v1-Brawl, wird euch das gelingen? Ganz recht, Meis Yetijagd ist wieder zurück, also stürzt euch ins Spiel und versucht euer Glück.

Und keine Sorge, das Fest ist noch lang nicht vorüber, denn auch in der Frosttau-Eliminierung geht’s drunter und drüber. Das ist die Overwatch-Version einer Einfrierjagd, wo man über Eliminierungen nicht zu sehr verzagt. Eure Freunde können euch nämlich auftauen und ihr euch wieder ins Gefecht zurücktrauen. Egal, welchen dieser Winterbrawls ihr startet, seid euch sicher, dass euch jede Menge Spielspaß erwartet!

Neue Herausforderungen für neue Geschenke/strong>

Ob Arcade, Schnellsuche oder Rangliste, es winken neue Belohnungen für die Schneepiste. Lässiger Winter für Hanzo erwartet euch begeistert, wenn ihr die Herausforderungen des Winterwunderlandes meistert. Neue Sprays und Namenskarten bringen Winterfreude, aber es gibt noch mehr tolle Beute. Ist früher das Winterwunderland erschienen, gab es immer einen brandneuen Skin zu verdienen, doch ab dem 19. Dezember ist das vorbei, denn dieses Mal gibt es drei!

Drei neue Herausforderungen plumpsen in den Kamin, der Lohn für jede ein legendärer Skin. Nur drei festliche Spiele, das ist die Wette, und schon erwartet euch Echo als Fröhliche Marionette. Nach sechs Spielen kommt draußen vom Walde was her: ein Highlight-Intro und legendärer Skin für Cassidy, was mehr? Sind am Ende ganze neun Spiele geschafft, hat sich auch Widowmaker mit legendärem Skin und Highlight-Intro aufgerafft. Und nicht vergessen: Ein Sieg zählt für zwei! Also zaubert das Wintertrio schnell zu euch herbei!

Premium-Pakete für eure Wunschliste

Zu guter Letzt, wie ein frisch gebackenes Plätzchen, ist der Premium-Skin für Mercy noch ein echtes Schätzchen. Tütet Froh und Festlich für Mercy im Shop ein und ihr könnt der Star auf eurer Weihnachtsfeier sein. Im Angebot ist noch so mancher Wintertraum, so liegt zum Fest für jeden was unter dem Baum.

Festliche Twitch-Drops

Als wäre das Fest damit nicht schon perfekt, haben die Entwickler noch eine Überraschung im Gepäck. Am 24. Dezember schneien Twitch-Drops herein, also lasst unsere Streamer nicht einfach allein! Seht ihnen bis zu 15 Stunden zu und habt Sprays, Spieler-Icons, Namenskarten im Nu. Auch drei festliche Skins ist das nicht nett? Also verlinkt euer Twitch mit Battle.net. Wartet nicht zu lange mit eurem Gewinn, denn am 5. Januar schmelzen die Drops dahin.

Außerdem wartet noch die Overwatch 2 x Avatar: The Last Airbender Kollaboration auf euch!