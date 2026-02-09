Overwatch: Gameplay zu fünf neuen Helden

Overwatch enthüllt Gameplay zu fünf neuen Helden – Season 1: Conquest startet mit dem größten Hero‑Drop aller Zeiten.

Overwatch beginnt seine neue Ära mit einem Paukenschlag. Zum Start von Season 1: Conquest präsentiert Blizzard einen Gameplay‑Trailer, der gleich fünf neue Helden auf einmal ins Rampenlicht stellt – ein Schritt, den es in der Geschichte des Spiels noch nie gab.

Statt eines einzelnen Neuzugangs bekommt ihr ein komplettes Line‑up, das jede Rolle neu durchmischt und das Meta kräftig aufwirbelt.

Die fünf neuen Helden im Überblick

Damage‑Rolle:

Emre – aggressiv, präzise, explosiv

Anran – schnelle Burst‑Attacks, hoher Druck im Duell

Support‑Rolle:

Mizuki – vielseitige Heilung, starke Utility

Jetpack Cat – der wohl charmanteste Support, der je über das Schlachtfeld geflogen ist

Tank‑Rolle:

Domina – massiver Frontline‑Control‑Tank mit dominanter Präsenz

Jeder dieser Helden bringt neue Mechaniken, neue Synergien und neue Team‑Kompositionen mit – ein kompletter Neustart für das Spielgefühl der ersten Season.

Season 1: Conquest – Overwatch vs. Talon

Mit dem Start am 10. Februar beginnt auch der neue Story‑Konflikt: Ihr entscheidet euch für eine Seite und kämpft entweder für Overwatch oder Talon. Die Season soll über das gesamte Jahr hinweg eine fortlaufende Handlung erzählen – ein zentraler Bestandteil des neuen Overwatch‑Konzepts.

Free‑to‑Play für alle

Overwatch bleibt weiterhin kostenlos auf Konsole und PC, sodass jeder direkt in die neue Season einsteigen kann.