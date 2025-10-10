Overwatch 2: Halloween-Masken bringen einzigartige Fähigkeiten

Season 19: Haunted Masquerade von Overwatch 2 setzt auf Halloween-Masken mit Spezialfähigkeiten und mehr.

Die am 14. Oktober startende Season 19: Haunted Masquerade des Helden-Shooters Overwatch 2 dreht sich wenig überraschend um das Motto Halloween.

Durch das Tragen der neu eingeführten Halloween-Masken, welche die Gesichter der verschiedenen Helden repräsentieren, ist es möglich von diesen beeinflusste Spezialfähigkeiten und Vorteile zu erhalten. Die richtige Kombination kann auf dem Schlachtfeld über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Fans des Stadium-Modus dürfen sich über Torbjörn, Hazard und Sojourn als neue spielbare Charaktere sowie Busans Sanctuary Control als neue Karte freuen. Die neu verfügbaren Gadgets sorgen obendrein für noch mehr Variabilität.

Der Support-Held Lifeweaver erhält den neuen mythischen Helden-Skin „Divine Druid“. Käufer des Ultimate Battle Pass können die zum Erwerb nötigen 80 Prismen ohne weitere Zusatzkosten erspielen. Neue Shop-Bundles sind ebenso geplant, wie die Rückkehr einer beliebten Kollaboration.