Overwatch 2: Im Xbox Podcast spricht das Team über das 10‑jährige Jubiläum

Die jüngste Ausgabe des Official Xbox Podcast stand ganz im Zeichen von Overwatch (2). Zum 10‑jährigen Jubiläum war das Entwicklerteam im Studio und gewährte einen ausführlichen Blick auf das, was 2026 für das Franchise bereithält.

Die Stimmung im Team sei geprägt von Stolz auf die vergangenen Jahre – und von Vorfreude auf das, was jetzt kommt.

Ein zentrales Thema war die Rückkehr zum Namen „Overwatch“. Die Entwickler erklärten, dass dieser Schritt Klarheit schaffen und die Identität des Spiels wieder stärker bündeln soll.

Mit dem Namenswechsel gehen auch strukturelle Änderungen einher: Die Season‑Struktur wird überarbeitet, und Season 1 startet bereits am 10. Februar mit einem der größten Content‑Drops der Seriengeschichte.

Story‑Fans bekommen ebenfalls Futter: Talon erlebt einen Führungswechsel, denn Doomfist steht nicht mehr an der Spitze. Diese Veränderung soll sich spürbar auf die erzählerische Ausrichtung auswirken.

Der vielleicht größte Moment der Episode: Zehn neue Helden kommen dieses Jahr – mehr als das Dreifache des üblichen Umfangs. Fünf davon erscheinen direkt zum Start von Season 1. Der Podcast liefert tiefe Einblicke in mehrere davon, darunter Domina, Emre, Anran, Mizuki und der lang erwartete Jet Pack Cat.

Neben den Helden führt Blizzard Sub‑Rollen und neue Passives ein, um das Teamplay klarer zu strukturieren. Auch technisch tut sich einiges: UI‑Updates, Engine‑Verbesserungen und neue Post‑Match‑Accolades sollen das Spielgefühl modernisieren. Dazu kommen frische Cosmetics, über die das Team mit sichtbarer Begeisterung spricht.

Zum Abschluss verrieten die Entwickler, worauf sie sich persönlich am meisten freuen – und machten deutlich, dass 2026 eines der größten Jahre in der Geschichte von Overwatch werden soll.

Für euch bedeutet das: neue Helden, neue Systeme, neue Story‑Beats – und ein Jubiläum, das Blizzard mit voller Kraft feiert.