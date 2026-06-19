Overwatch: Into the Tiger’s Den setzt auf Chaos in Tokio

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Image: Blizzard Entertainment Inc.

Neue Heldin, neue Tokio-Map: Overwatch (2) Season 3 verändert das Meta deutlich.

Overwatch  startet mit Season 3: Into the Tiger’s Den in eine neue Inhaltsphase.

Im Mittelpunkt steht die neue Damage-Heldin Shion, eine Anführerin des Hashimoto-Clans, die mit zwei halb automatischen Pistolen sowie einem Motorrad kämpft, das sie aktiv ins Gefecht einsetzen kann.

Neu hinzu kommt außerdem die Hybrid-Map Neon Junction, die in einer stilisierten Version von Tokio angesiedelt ist und zahlreiche visuelle Anspielungen auf japanische Kultur enthält.

Ein weiteres Highlight ist das neue Anima Strike Meta-Event, bei dem Spieler durch Entscheidungen unterschiedliche Belohnungswege freischalten können.

Zusätzlich liefert Season 3 neue Inhalte über den Battle Pass und den Ingame-Shop, darunter Mythic-Skins wie Illaris „Ascendant Phoenix“ sowie Hanzo’s „Tokyo Rebel“ Waffen-Skin. Auch eine Kooperation mit YOASOBI ist Teil der kommenden Inhalte.

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 472100 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 19.06.2026 - 12:06 Uhr

    In jedem Spiel kommen gegühlt nur noch Japan Inhalte, langsam ist das echt ausgelutscht 🙈.

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  2. Devilsgift 146225 XP Master-at-Arms Gold | 19.06.2026 - 14:09 Uhr

    Overwatch hat mich irgendwie nie interessiert. Ich hoffe Blizzard macht mal wirklich einen Starcraft Shooter oder so.

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  3. nexus258 64830 XP Romper Stomper | 19.06.2026 - 14:11 Uhr

    Die neue Heldin ist echt nett, aber das Spiel holt mich einfach nicht mehr ab leider

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  4. Banshee3774 148462 XP Master-at-Arms Onyx | 19.06.2026 - 14:43 Uhr

    Früher mein absolutes Lieblingsspiel, jetzt in der Bedeutungslosigkeit versunken

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