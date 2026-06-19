Overwatch: Into the Tiger’s Den setzt auf Chaos in Tokio

Overwatch startet mit Season 3: Into the Tiger’s Den in eine neue Inhaltsphase.
Im Mittelpunkt steht die neue Damage-Heldin Shion, eine Anführerin des Hashimoto-Clans, die mit zwei halb automatischen Pistolen sowie einem Motorrad kämpft, das sie aktiv ins Gefecht einsetzen kann.
Neu hinzu kommt außerdem die Hybrid-Map Neon Junction, die in einer stilisierten Version von Tokio angesiedelt ist und zahlreiche visuelle Anspielungen auf japanische Kultur enthält.
Ein weiteres Highlight ist das neue Anima Strike Meta-Event, bei dem Spieler durch Entscheidungen unterschiedliche Belohnungswege freischalten können.
Zusätzlich liefert Season 3 neue Inhalte über den Battle Pass und den Ingame-Shop, darunter Mythic-Skins wie Illaris „Ascendant Phoenix“ sowie Hanzo’s „Tokyo Rebel“ Waffen-Skin. Auch eine Kooperation mit YOASOBI ist Teil der kommenden Inhalte.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
In jedem Spiel kommen gegühlt nur noch Japan Inhalte, langsam ist das echt ausgelutscht 🙈.
Overwatch hat mich irgendwie nie interessiert. Ich hoffe Blizzard macht mal wirklich einen Starcraft Shooter oder so.
Die neue Heldin ist echt nett, aber das Spiel holt mich einfach nicht mehr ab leider
Früher mein absolutes Lieblingsspiel, jetzt in der Bedeutungslosigkeit versunken