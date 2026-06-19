Overwatch: Into the Tiger’s Den setzt auf Chaos in Tokio

Neue Heldin, neue Tokio-Map: Overwatch (2) Season 3 verändert das Meta deutlich.

Overwatch startet mit Season 3: Into the Tiger’s Den in eine neue Inhaltsphase.

Im Mittelpunkt steht die neue Damage-Heldin Shion, eine Anführerin des Hashimoto-Clans, die mit zwei halb automatischen Pistolen sowie einem Motorrad kämpft, das sie aktiv ins Gefecht einsetzen kann.

Neu hinzu kommt außerdem die Hybrid-Map Neon Junction, die in einer stilisierten Version von Tokio angesiedelt ist und zahlreiche visuelle Anspielungen auf japanische Kultur enthält.

Ein weiteres Highlight ist das neue Anima Strike Meta-Event, bei dem Spieler durch Entscheidungen unterschiedliche Belohnungswege freischalten können.

Zusätzlich liefert Season 3 neue Inhalte über den Battle Pass und den Ingame-Shop, darunter Mythic-Skins wie Illaris „Ascendant Phoenix“ sowie Hanzo’s „Tokyo Rebel“ Waffen-Skin. Auch eine Kooperation mit YOASOBI ist Teil der kommenden Inhalte.