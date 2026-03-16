Overwatch: Jeff Kaplan fordert Kritiker auf einfach die Klappe zu halten

Mit klaren und ungewöhnlich direkten Worten hat sich der ehemalige Blizzard-Entwickler Jeff Kaplan in einem Livestream zur Kritik an Videospielen geäußert. Der langjährige kreative Kopf hinter Overwatch reagierte dabei auf eine Diskussion über Gaming-Communities und die Art, wie Spiele im Internet bewertet werden.

Kaplan, der zuvor auch viele Jahre an World of Warcraft arbeitete, kennt öffentliche Debatten über Spiele aus erster Hand. Während seiner Karriere bei Blizzard musste er regelmäßig mit leidenschaftlichen Reaktionen der Community umgehen.

Im Livestream sprach er nun offen darüber, wann Kritik aus seiner Sicht sinnvoll ist und wann sie jede Grundlage verliert.

Im Mittelpunkt stand ein Clip aus dem Stream, der inzwischen in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Darin formuliert Kaplan seine Haltung überraschend deutlich. Wörtlich erklärte er sinngemäß: „Wenn ein Spiel erscheint und ihr es nie gespielt habt … haltet einfach die Klappe.“

Jeff’s message to toxic gaming culture: „If a game comes out and you don’t want to play it and you’ve never played it, shut the f*ck up. No one cares.“ „It’s not difficult to sh*t on something. Apparently, it takes a ton of courage to say ‚hey, I actually like this thing.'“… pic.twitter.com/eFXwzKLzFi — Majid Manzarpour (@majidmanzarpour) March 15, 2026

Seiner Ansicht nach entsteht ein Problem, wenn Menschen Spiele öffentlich verurteilen, ohne sie überhaupt ausprobiert zu haben. Kaplan stellt dabei eine grundsätzliche Frage: Warum sollte eine Meinung Gewicht haben, wenn sie nicht auf eigener Spielerfahrung basiert?

Gleichzeitig machte er deutlich, dass Kritik selbst keineswegs falsch sei. Wer ein Spiel gespielt hat, könne selbstverständlich eine fundierte Meinung äußern. Eine solche Perspektive bezeichnete er als „informierte Meinung“, auch wenn andere Spieler diese Einschätzung möglicherweise nicht teilen.

Besonders verständnisvoll zeigt sich Kaplan gegenüber leidenschaftlichen Fans, die auf Veränderungen empfindlich reagieren. Wenn Spieler über Balance-Änderungen oder Anpassungen an ihren Lieblingscharakteren diskutieren, könne er diese Reaktionen nachvollziehen. Solche Kritik entstehe oft aus einer starken Bindung an ein Spiel.

Diese Erfahrungen sammelte Kaplan über Jahrzehnte hinweg bei Blizzard. Als einer der bekanntesten Entwickler des Studios war er sowohl am Start von World of Warcraft beteiligt als auch später der prägende kreative Kopf hinter Overwatch, einem der erfolgreichsten Hero-Shooter der vergangenen Jahre.