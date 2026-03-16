Overwatch: Jeff Kaplan fordert Kritiker auf einfach die Klappe zu halten

Mit klaren und ungewöhnlich direkten Worten hat sich der ehemalige Blizzard-Entwickler Jeff Kaplan in einem Livestream zur Kritik an Videospielen geäußert. Der langjährige kreative Kopf hinter Overwatch reagierte dabei auf eine Diskussion über Gaming-Communities und die Art, wie Spiele im Internet bewertet werden.
Kaplan, der zuvor auch viele Jahre an World of Warcraft arbeitete, kennt öffentliche Debatten über Spiele aus erster Hand. Während seiner Karriere bei Blizzard musste er regelmäßig mit leidenschaftlichen Reaktionen der Community umgehen.
Im Livestream sprach er nun offen darüber, wann Kritik aus seiner Sicht sinnvoll ist und wann sie jede Grundlage verliert.
Im Mittelpunkt stand ein Clip aus dem Stream, der inzwischen in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Darin formuliert Kaplan seine Haltung überraschend deutlich. Wörtlich erklärte er sinngemäß: „Wenn ein Spiel erscheint und ihr es nie gespielt habt … haltet einfach die Klappe.“
Jeff’s message to toxic gaming culture:
„If a game comes out and you don’t want to play it and you’ve never played it, shut the f*ck up. No one cares.“
„It’s not difficult to sh*t on something. Apparently, it takes a ton of courage to say ‚hey, I actually like this thing.'“… pic.twitter.com/eFXwzKLzFi
— Majid Manzarpour (@majidmanzarpour) March 15, 2026
Seiner Ansicht nach entsteht ein Problem, wenn Menschen Spiele öffentlich verurteilen, ohne sie überhaupt ausprobiert zu haben. Kaplan stellt dabei eine grundsätzliche Frage: Warum sollte eine Meinung Gewicht haben, wenn sie nicht auf eigener Spielerfahrung basiert?
Gleichzeitig machte er deutlich, dass Kritik selbst keineswegs falsch sei. Wer ein Spiel gespielt hat, könne selbstverständlich eine fundierte Meinung äußern. Eine solche Perspektive bezeichnete er als „informierte Meinung“, auch wenn andere Spieler diese Einschätzung möglicherweise nicht teilen.
Besonders verständnisvoll zeigt sich Kaplan gegenüber leidenschaftlichen Fans, die auf Veränderungen empfindlich reagieren. Wenn Spieler über Balance-Änderungen oder Anpassungen an ihren Lieblingscharakteren diskutieren, könne er diese Reaktionen nachvollziehen. Solche Kritik entstehe oft aus einer starken Bindung an ein Spiel.
Diese Erfahrungen sammelte Kaplan über Jahrzehnte hinweg bei Blizzard. Als einer der bekanntesten Entwickler des Studios war er sowohl am Start von World of Warcraft beteiligt als auch später der prägende kreative Kopf hinter Overwatch, einem der erfolgreichsten Hero-Shooter der vergangenen Jahre.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist das eine News an @Robilein gerichtet? 🙂 – Nein kleiner Scherz. Er hat schon Recht mit seinen Aussagen. Es müssten alle mal mehr durch die Hose atmen und runterfahren.
Naja ich spiele ja gewisse Spiele nicht weil mich eben bestimmte Aspekte stören oder ich die kritisiere. Und das ist durchaus legitim.
Abgesehen davon bin ich ein Engel wenn ich so ins Internet schaue. Was da für Hate und Müll zu lesen ist das geht auf keine Kuhhaut. Und ein bisschen Konsolenkrieg ist doch was lustiges😆😆😆
Aber ja, bin ich bei dir. Einigen würde es nicht schaden mal durch die Hose zu atmen.
Absolut korrekt.
Deshalb ist es immer lächerlich wenn man Metacritic als Beispiel nimmt und nicht Steam.
Bei Metacritic kann jeder werten, bei Steam muss man es gespielt haben.
Kann dem nur zustimmen.
Kritik selbst muss ja nicht immer schlecht sein, nur oft ist es einfach nur purer hate, nur weil man die Firma dahinter nicht mag oder sonst was.
Läuft halt für Overwatch. Da haben kritische Stimmen es umso schwerer.
Die Frage ist, wie man Kritik definiert. Es gibt Dinge, die man ablehnt, nicht mag bzw. einfach schlecht findet, warum auch immer. Und es ist okay, dies kundzutun, sofern das in einem zivilisierten Rahmen stattfindet. Aber wenn es einfach nur blanker Hass, allgemeine Stimmungsmache oder plumpe Vulgarität ist, gehört sich das nicht und sollte auch im Netz unterbunden werden.
Ja sollten öfter mal die Klappe halten 🤭
Kritik kann jeder üben – es ist nur die Frage wie und in welchen Ausmaß.
… Und einige Leute müssen mal lernen dass nicht jedes Spiel auf sie zugeschnitten ist und auch nicht sein muss.
… Und man auch Spaß an Spielen haben darf die nicht jedem gefallen.
Man kann ein Spiel auch anhand von Gameplay Videos bewerten, ganz so einfach ist es auch nicht.
Nein, eben nicht.
Du kannst es höchstens grob einschätzen, mehr nicht.
Als ich Vampire Survivors Gameplay gesehen habe, dachte ich auch: so ein Müll.
Jetzt gehört es zu den am meisten gespieltesten Games überhaupt.