Overwatch 2: Kollaboration mit My Hero Academia

Blizzard kündigt für Oktober in Overwatch 2 eine Kollaboration mit My Hero Academia an.

In einer neuen Kollaboration mit My Hero Academia schlüpfen Spieler vom 17. bis 30. Oktober in Overwatch 2 in die Rollen beliebter Charaktere des Anime und verdienen sich exklusive legendäre Skins.

Tracer als der entschlossene Deku, Juno als die optimistische Uraraka und Reinhardt als der tapfere All Might stehen den Schurken Kiriko als die gerissene Toga und Reaper als der furchterregende Shigaraki gegenüber.

Blizzard schreibt über die Zusammenarbeit und die Verschmelzung der Charaktere aus beiden Universen:

„In dieser zeitlich begrenzten Kollaboration treten ikonische Charaktere aus My Hero Academia auf – Tracer als der entschlossene Deku, Juno als die optimistische Uraraka und Reinhardt als der tapfere All Might stehen den Schurken Kiriko als die gerissene Toga und Reaper als der furchterregende Shigaraki gegenüber. Jeder Skin ist so gestaltet, dass er die Essenz dieser beliebten Charaktere einfängt und dir die Möglichkeit gibt, das Schlachtfeld mit ihrem einzigartigen Stil und Flair zu dominieren.“

Während diesem Crossover schlüpfen Spieler mit exklusiven legendären Skins in die Rolle ihrer liebsten Animehelden oder -bösewichte, die die Action von My Hero Academia im Overwatch-Universum zum Leben erwecken.

Jeder Skin hat ein Design, das die Essenz dieser beliebten Charaktere einfängt und es Spielern ermöglicht, das Schlachtfeld mit ihrem einzigartigen Flair zu dominieren.

Tracer als entschlossener Deku

Juno als fröhliche Uravity

Reinhardt als das Symbol des Friedens, All Might

Kiriko als die listige Himiko Toga

Reaper als Anführer der Schurkenliga, Tomura Shigaraki

Schaut euch dazu auch einen ersten Trailer von der Tokyo Game Show an: