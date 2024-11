Overwatch 2: Limitierter Modus Overwatch: Classic angekündigt

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Schon heute könnt ihr die Nostalgieschiene fahren, wenn Overwatch: Classic als limitierter Modus in Overwatch 2 startet.

Eine Reise in die Vergangenheit können Fans ab heute in Overwatch 2 erleben. Blizzard Entertainment kündigte Overwatch: Classic an.

Der limitierte Spielmodus bietet das ursprüngliche Spielerlebnis des ersten Teils, mit dem chaotischen Spaß von 6v6-Matches, inklusive der damaligen Liste von Helden, samt ihren klassischen Fähigkeiten

Hanamura, Tempel von Anubis, Volskaya Industries sind nur einige der Karten, auf denen ihr in Overwatch: Classic spielen könnt.

Schaut euch den Ankündigungstrailer an und besucht die offizielle Webseite, um weitere Informationen zu erfahren.