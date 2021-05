Overwatch 2: Live-Stream mit ersten Spielszenen angekündigt

Autor:, in / Overwatch 2

Overwatch 2 wird am 20. Mai 2021 in einem Live-Stream mit ersten Spielszenen präsentiert. Dabei wird der PvP-Modus und dessen Besonderheiten präsentiert, worauf weiterhin der Fokus liegt. Der Stream soll circa ganze zwei Stunden andauern und Fans einen tiefen Einblick in Overwatch 2 ermöglichen.

Für den 24. Mai 2021 ist dann ein „Ask me anything“ (AMA) Runde stattfinden. Hierbei sollen Fans die Möglichkeit geboten bekommen ihre Fragen nach dem Stream vom 20. Mai loswerden zu können.

Nachdem Jeff Kaplan nach fast zwei Jahrzehnten bei Blizzard Entertainment aufgehört hat, übernimmt ab sofort der neue Game Director – Aaron Keller – die Führung des Spiels.