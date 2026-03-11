Overwatch: Mid-Cycle-Patch bringt gezielte Balance‑Änderungen

Vier Helden erhalten Anpassungen, die Mobilität, Support‑Reichweite und Perk‑Strukturen in Overwatch spürbar verändern.

Das neueste Midcycle‑Update für Overwatch fällt kompakt aus, setzt aber klare Akzente bei der Balance. Die Änderungen betreffen D.Va, Anran, Mizuki und Jetpack Cat und sollen vor allem Bewegungsfluss, Team‑Utility und Build‑Relevanz verbessern.

D.Va wird durch eine verlängerte Boosters‑Abklingzeit auf vier Sekunden etwas eingebremst, was aggressiven Dive‑Spielstil entschärft, ohne ihre defensive Flexibilität zu verlieren. Anran profitiert davon, dass Inferno Rush nun automatisch kleine Vorsprünge überklettert, was die Bewegungsqualität deutlich erhöht und das Hängenbleiben an Terrain reduziert.

Mizuki erhält mit einer auf zwölf Meter erweiterten Remedy‑Aura mehr Reichweite und damit mehr Präsenz im Teamkampf. Sie kann Verbündete zuverlässiger erreichen, ohne sich zu weit nach vorne wagen zu müssen.

Jetpack Cat wiederum wird durch die Hochstufung von Claws Out vom Minor‑ zum Major‑Perk spürbar gestärkt, was offensive Builds attraktiver macht und der Heldin einen deutlicheren Power‑Spike verleiht.

Die vollständigen Patch Notes für das neuste Update von Overwatch lest ihr hier.