Overwatch 2: Mit Wuyang betritt ein neuer Unterstützungsheld die Bühne

Mit Wuyang betritt ein neuer Unterstützungsheld die Bühne von Overwatch 2 – rebellisch, wendig und meisterhaft im Umgang mit Wasser.
Ausgestattet mit einem vielseitigen Kit aus präzisen Angriffen, dynamischen Heilungen und beeindruckender Mobilität bringt er frischen Schwung in jede Schlacht.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.