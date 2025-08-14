Overwatch 2: Mit Wuyang betritt ein neuer Unterstützungsheld die Bühne

Wuyang ist bereit, euch brandneue Unterstützungsstrategien in Overwatch 2 zu eröffnen!

Mit Wuyang betritt ein neuer Unterstützungsheld die Bühne von Overwatch 2 – rebellisch, wendig und meisterhaft im Umgang mit Wasser.

Ausgestattet mit einem vielseitigen Kit aus präzisen Angriffen, dynamischen Heilungen und beeindruckender Mobilität bringt er frischen Schwung in jede Schlacht.