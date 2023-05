Autor:, in / Overwatch 2

Erfahrt die Hintergrundgeschichte zum neuen Overwatch 2 Event Starwatch: Galaktische Rettung in einem Motion Comic.

Blizzard Entertainment hat die Hintergrundgeschichte für Overwatch 2 Starwatch: Galaktische Rettung in einem Comic veröffentlicht.

Die Galaxie wird vom unendlichen Imperium beherrscht und nur eine Handvoll Rebellen namens „The Watcher“ lehnen sich dagegen auf und sorgen so für neue Hoffnung.

Vom 9. bis zum 22. Mai findet mit Starwatch: Galaktische Rettung das erste PvP/PvE Hybridevent in Overwatch 2 statt. Ihr wählt selbst, ob ihr euch auf Seite der Rebellen oder des Imperiums ins Kampfgetümmel auf der Infinite Galactrius stürzt.

Unentschlossene können sich als Söldner zufällig einer der Parteien zuweisen lassen. Die Angriffskarte weist vier Zielpunkte auf, die Rebellen versuchen dort unter Führung von Knochenbrecher Doomfist die Verteidigung des unendlichen Imperiums zu durchbrechen.

Eure Ergebnisse wirken sich sogar auf den weiteren Verlauf der Geschichte aus: Blizzard hat angekündigt, einen zweiten Comic zu veröffentlichen. Dafür werden die erzielten Siege der verfeindeten Parteien gezählt, und die Handlung der Fortsetzung je nach Ergebnis unterschiedlich fortgeführt.

Ihr könnt den Comic „Starwatch: An Echo of Hope“ entweder in Ruhe lesen, oder hier den Motion Comic ansehen: