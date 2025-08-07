Overwatch 2: NERF-Kollaboration mit neuem Spielmodus und exklusiven Skins

1 Autor: , in News / Overwatch 2
Übersicht
Image: Blizzard Entertainment Inc.

NERF or Nothin’: Overwatch 2 bringt limitierte Waffenskins und Spielmodus ins Spiel!

Die Zusammenarbeit zwischen Overwatch 2 und NERF ist ab sofort im Spiel verfügbar und bringt einen neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus namens „NERF or Nothin’“ mit sich.

In diesem Modus erwartet euch actionreiches Gameplay mit einem humorvollen Twist, das sich an den ikonischen NERF-Stil anlehnt.

Begleitend zum Event ist im Ingame-Shop das NERF Mega Bundle erhältlich, das eine Reihe neuer Waffen-Skins enthält, die sich optisch an bekannten NERF-Produkten orientieren.

Die Kooperation verbindet den farbenfrohen Stil der Spielzeugmarke mit dem temporeichen Gameplay von Overwatch 2 und bietet sowohl optische als auch spielerische Abwechslung.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Overwatch 2

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. nexus258 53850 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.08.2025 - 13:18 Uhr

    immerhin bringen sie nun mal skins für waffen raus nicht nur skins für die charaktere die man früher nie gesehen hat wirklich

    0

Hinterlasse eine Antwort