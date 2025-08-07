Overwatch 2: NERF-Kollaboration mit neuem Spielmodus und exklusiven Skins

Die Zusammenarbeit zwischen Overwatch 2 und NERF ist ab sofort im Spiel verfügbar und bringt einen neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus namens „NERF or Nothin’“ mit sich.

In diesem Modus erwartet euch actionreiches Gameplay mit einem humorvollen Twist, das sich an den ikonischen NERF-Stil anlehnt.

Begleitend zum Event ist im Ingame-Shop das NERF Mega Bundle erhältlich, das eine Reihe neuer Waffen-Skins enthält, die sich optisch an bekannten NERF-Produkten orientieren.

Die Kooperation verbindet den farbenfrohen Stil der Spielzeugmarke mit dem temporeichen Gameplay von Overwatch 2 und bietet sowohl optische als auch spielerische Abwechslung.