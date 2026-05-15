Overwatch: Neuer Cinematic-Trailer zeigt eskalierenden Kampf um die Insel

Neue Overwatch Cinematic zeigt eskalierenden Konflikt zwischen der Foundation und dem Ice King.

Die Geschichte rund um Overwatch geht mit einem neuen Cinematic-Trailer in die nächste Runde und stellt den dritten Akt der laufenden Handlung in den Mittelpunkt.

Im Fokus stehen erneut bekannte Helden wie D.Va, Genji, Tracer und Mercy, die sich einer eskalierenden Bedrohung auf einer umkämpften Insel stellen. Der Konflikt zwischen der sogenannten Foundation und dem Ice King spitzt sich dabei weiter zu.

Die gezeigten Szenen deuten auf eine zunehmend dramatische Entwicklung der Story hin, in der die Helden erneut zusammenkommen müssen, um eine größere Gefahr abzuwenden. Dabei wird klar, dass die Situation außer Kontrolle gerät und neue Allianzen gefragt sind.

Der Trailer endet mit der klaren Botschaft, dass der Kampf noch lange nicht entschieden ist – und stellt die Frage, ob die Helden erneut „den Ruf beantworten“.

Act III ist ab sofort erhältlich und setzt die laufende Storyline innerhalb des Overwatch-Universums fort.