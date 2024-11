Overwatch 2: Neuer Held Hazard anspielbar

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Ein neuer Held namens HAZARD ist dieses Wochenende in Overwatch 2 anspielbar.

Hazard ist der nächste Tank in Overwatch 2! Er wurde Anfang der Woche im Heldentrailer: „Hazardous Tactics“ enthüllt und ist für eine zeitlich begrenzte Testphase verfügbar, damit Spieler ab sofort bis zum 25. November mit ihm ins Gefecht springen können.

Nach dem Helden-Probewochenende ist Hazard ab dem 10. Dezember zur Veröffentlichung der Saison 14 in Overwatch 2 verfügbar.

Bei Hazards Gameplay treffen Momentum-basierte Dive- und Brawl-Spielstiele aufeinander, die Gegner in die Defensive drängen. Seine Stärke liegt in Fertigkeiten, die seine Mobilität fördern: Zackenwall und Sturzsprung.

Er taucht in die Backline, um Helden mit niedrigen Lebenspunkten anzugreifen, doch kann schnell wieder an die Front wechseln, um gegnerische Tanks in Schach zu halten.

Tipps zur Nutzung seiner Fertigkeiten, Informationen über die Entstehung seines Designs und mehr sind im Enthüllungsblog zu finden.