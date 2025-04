Overwatch 2: Neues Spielerlebnis Stadion live

Die Tore stehen offen – Stadion ist jetzt in Overwatch 2 live. Stadion stellt die größte Evolution des zentralen Gameplays seit der Veröffentlichung des Spiels vor 9 Jahren dar und führt eine Best-of-7-Spielweise mit mehreren Matchrunden in Overwatch 2 ein.

„Das ist die bisher größte Neuerung am Gameplay von Overwatch“, so Game Director Aaron Keller. „Falls ihr darüber nachgedacht habt, zu Overwatch zurückzukehren, oder es einfach zum ersten Mal ausprobiert, dann ist jetzt genau der richtige Moment.“

In Stadion messen sich zwei Teams aus fünf Spielenden in Arenen, während sie verbesserte Extras und Kräfte erwerben, um ihre Overwatch-Helden radikal zu verwandeln. In diesem Modus steht die Waffenkammer im Mittelpunkt, mit der Spielende diverse Modifikatoren freischalten können, um ihre Helden zu verwandeln und ihnen so einzigartige Eigenschaften und gänzlich neue Fähigkeiten zu verleihen.

Stadion – das heute zusammen mit einer neuen Heldin und anderen Neuerungen am Gameplay in der Saison 16 von Overwatch 2 veröffentlicht wird – wird in jeder Saison regelmäßig mit neuen Helden, Karten, Modi, Modifikatoren und anderen Erlebnissen aktualisiert.

Weitere Informationen gibt es auf dem offiziellen Overwatch-Blog.