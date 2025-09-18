Overwatch 2: Phantom Thieves-Crossover stiehlt die Show

Die Bühne ist steht für einen gewagten neuen Coup: Die Phantom Thieves schleichen sich in Overwatch 2 und bringen ihren unverkennbaren Stil in ein stylisches Crossover-Event.

Vom 16. bis 29. September sorgen die maskierten Rebellen mit ihrem Charme und einzigartigen Flair mitten im heldengetriebenen Chaos von Overwatch für Aufsehen. Ob du wegen der auffälligen neuen Skins oder der neongetränkten Atmosphäre dabei bist – dieses Crossover ist deine Chance, mit Stil für die Zukunft zu kämpfen.

Helden treffen auf Herzen

Die Phantom Thieves platzen mit nur einem Ziel in die Party: Overwatch infiltrieren und den Kampf um eure Zukunft zurückerobern. Freut euch auf auffällige Skins, stilvolle UI-Elemente und überraschende In-Game-Details, die Neugier und Stil belohnen. Von versteckten Geheimnissen auf den Karten bis hin zu visuellen Highlights – das Overwatch 2 x Phantom Thieves-Crossover lädt euch ein, Teil der Crew zu werden und euren eigenen Eindruck zu hinterlassen.

Helden- und Skin-Kombinationen

Mercy als Panther

Wuyang als Joker

Lifeweaver als Fox

D.Va als Queen

Genji als Skull

Jeder Skin fängt die Essenz seines jeweiligen Phantom Thief-Gegenstücks ein und verbindet das dynamische Gameplay von Overwatch mit maskiertem Stil und rebellischer Attitüde.

Dion Rogers (Art Director): „Wir haben in diese Zusammenarbeit viele spannende künstlerische Details eingebaut. Zum Beispiel sind einige Elemente von Mercys Skin „Panther“ von Carmen inspiriert – wie die Rosenblätter, die von ihren Flügeln herabfallen – und der Xuanwu-Stab, den Wuyang als „Joker“ schwingt, soll visuell an Arsène erinnern. Die Helden hinterlassen sogar Farbspritzer, wenn sie sich bewegen!“ „Das Event-Hub der Zusammenarbeit nutzt die typischen Menügrafiken, die wir alle kennen und lieben, sowie eine phänomenale Illustration, die unser Gastkünstler Shigenori Soejima für uns gestaltet hat. Es wird euch außerdem eine veränderte, von den Phantom Thieves inspirierte Benutzeroberfläche angezeigt, wenn ihr mit dem Cursor über die Shop-Icons der Skins fahrt. Das ist das erste Mal, das wir so etwas bei einer Zusammenarbeit umgesetzt haben.“ Aimee Dennett (Associate Director, Product Management): „Im Entwicklerteam von Overwatch 2 sitzen jede Menge große Fans und diese Leidenschaft haben wir in coole Details gesteckt, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Beispielsweise haben wir Wuyang für den Joker-Skin ausgewählt, weil sie beide noch in der Schule waren, als sie von ihrer jeweiligen Gruppe rekrutiert wurden – also verbindet sie in dieser Hinsicht eine ähnliche Herkunft. Zusätzlich gilt es für die Spieler einige Easter Eggs zu entdecken, inklusive des Eingangs zu einem sehr bekannten Ort auf einigen unserer Karten.“