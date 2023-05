Über die Zukunft von Overwatch 2 sprach Blizzard Entertainment jetzt in einem Livestream. Der Entwickler stellte darin eine neue Roadmap für die Seasons 5, 6 und darüber hinaus vor. Eine Aufzeichnung des Videos findet ihr am Ende der Meldung.

In der Vorschau fehlte allerdings vom PvE-Heldenmodus jede Spur. Der Modus war nach dem Release des PvP-Modus geplant, wurde jetzt aber von den Entwicklern eingestampft. Stattdessen wird es in Season 6 Story-Missionen als eine Art PvE-Event geben.

Executive Producer Jared Neuss sagte im Stream, dass die Entwicklung dieser Komponente nicht so verlief wie erhofft. Zwar habe man tolle Dinge geschaffen, ein Ende für diese Arbeit war aber nicht in Sicht, um sie in der gewohnten Blizzard-Qualität zu liefern. Daher habe man sich entschlossen, sich auf das Live-Spiel von Overwatch 2 zu konzentrieren.

Neuss erzählt: „Die Entwicklung des PvE-Erlebnisses ist nicht so weit fortgeschritten, wie wir es uns erhofft hatten.“

„Das Team hat einen Haufen großartiger Inhalte geschaffen, es gibt tolle Missionen, die wirklich aufregend sind, es gibt brandneue Feinde, die super lustig zu bekämpfen sind, und einige wirklich großartige und lächerliche Heldentalente.“

„Aber leider ist der Aufwand, der nötig ist, um all das in ein Erlebnis von Blizzard-Qualität zu verwandeln, das wir euch liefern können, enorm und es ist wirklich kein Ende in Sicht, oder eine Art Enddatum, an dem wir es in die Welt hinausbringen können.“

„Und so stehen wir vor einer weiteren schwierigen Entscheidung. Sollen wir weiterhin all unsere Bemühungen in PvE stecken und hoffen, dass wir es irgendwann in der Zukunft an Land ziehen können, oder bleiben wir bei den Werten, auf die wir uns geeinigt haben, und konzentrieren uns auf das Live-Spiel und darauf, euch allen zu dienen?“