Overwatch 2: Reinhardt entfesselt innere Dämonen

Autor:, in / Overwatch 2

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Jetzt kann den Gegnern in Overwatch 2 ordentlich eingeheizt werden – mit dem mythischen Waffenskin Gebundener Dämon für Reinhardt, der ab sofort im mythischen Shop verfügbar ist.

Als Erster seiner Art erwacht der mythische Waffenskin Gebundener Dämon im Laufe des Gefechts zum Leben. Der gebundene Dämon lodert im Schwarzstahl eines uralten Hammers und wartet nur darauf, von einem mächtigen Krieger geführt zu werden.

Der mythische Waffenskin Gebundener Dämon für Reinhardt reagiert auf jeden Angriff, ob man sich nun mit geschwungenem Hammer ins Getümmel stürzt oder Schwung um Schwung die Gegner in Schach haltet.

Einige der Designer von Overwatch 2, die diese feurige Waffe geschmiedet haben, erläutern den Entstehungsprozess ein wenig. Von der Konzeptzeichnung über die 3D-Modellierung, das Rigging und die Animationen bis hin zu den spektakulären Grafikeffekten, die ihr jetzt im Spiel zu sehen kriegt.

Blizzard Entertainment hat dazu weitere folgende Details bekannt gegeben:

Was war das Ziel der Konzeptzeichnungen für die mythische Waffe Gebundener Dämon?

Angela Song (Concept Artist): „Zunächst schwebte uns Magma als Thema für diese Waffe vor, aber schon nach den ersten Entwürfen entschied ich mich dazu, eine Kreatur hinzuzufügen, um die Waffe feurig und lebendig wirken zu lassen. So kam es schließlich zum gebundenen Dämon, einer in Höllenfeuer getauchten Axt, auf der ein Fluch lastet. Die Reaktivität der Waffe spiegelt den Dämon im Inneren wider, der im Laufe des Matches erwacht und mit jedem getöteten Gegner an Macht gewinnt.“

Wie arbeitsaufwendig war es, bei der 3D-Modellierung genau den richtigen Look zu treffen?

Ryan Savas (Senior Hard Surface Artist): „Während der 3D-Modellierungsphase gab es einen ständigen Austausch zwischen Tech Art, Animation, Concept und VFX. Wir haben die Waffe immer wieder überarbeitet, damit sie nicht nur für Spieler, sondern auch für ihre Gegner zu einem coolen Spielerlebnis wird. Wie die Waffe mit jeder Woche ihrem finalen Design näherkam, war einfach unglaublich mitanzusehen.

Jedes Team hat versucht, die Coolness dieser Axt zu maximieren, als sie davon mitbekamen. Eine unbeschreibliche Erfahrung! Zu sehen, wie ein Modell, das ich gestaltet habe, zu einem lodernden Inferno aus Magma und Feuer heranwuchs, war unglaublich. Das Team versteht sich wirklich darauf, allen unseren Schöpfungen Leben einzuhauchen!“

Reinhardts mythische Waffe hat eine toll animierte Waffengeste beim Nachladen. Wie war es, das in Reinhardts Egoansicht einzubauen?

Angela: „Für die Geste wollten wir eine flüssige Animation, die Spieler konstant spammen können. Wie Reinhardt die Waffe fröhlich umherwirbelt, schien einfach perfekt zu passen. Es entspricht seinem Charakter und animiert Spieler dazu, die Geste zu spammen.“

Ana Martinez (Tech Artist): „Tech Art arbeitete eng mit dem Team zusammen, um für die Animation ein einzigartiges Waffensetup zu erstellen. Wir wollten dem Animationsteam alle Freiheiten lassen, die Waffe fauchen, schmunzeln und sich verwandeln zu lassen, wenn Reinhardt sie in einem lodernden Inferno umherschwingt.“

Eines der freischaltbaren Extras ist ein Grafikeffekt, mit dem die Waffe in Flammen ausbricht. Wie lief der Designprozess dafür ab?

Angela: „Der Killeffekt ist kurz, aber eindrucksvoll. Als ich das Konzept für die Waffe erstellte, wollte ich, dass sich jeder Kill wie eine Lavaexplosion anfühlte, als würde ein Vulkan ausbrechen.“

Nick Quackenbush (Associate VFX Artist): „Ich entwickelte diese Idee für den Killeffekt als schwelenden Ausbruch weiter, als würden Spieler dämonische Kräfte aus dem Untergrund herbeirufen, um ihrem verwundeten Widersacher den Rest zu geben, ihn zu opfern und dem gebundenen Dämonen und seinem unstillbaren Appetit zum Fraß vorzuwerfen.“

Der mythische Waffenskin Gebundener Dämon für Reinhardt ist ab sofort im mythischen Shop verfügbar.

Der Basisskin ist für 50 mythische Prismen erhältlich und schaltet dann bis zu drei Effektstufen frei, darunter die Waffengeste, Killeffekte und reaktive Effekte, um den Dämon auf dem Schlachtfeld zu entfesseln.

Nur für kurze Zeit kann außerdem das mythische Waffenskinpaket für Reinhardt freigeschaltet werden, um sofort den mythischen Basiswaffenskin sowie 2000 Overwatch-Münzen und 20 Stufensprünge für den Battle Pass zu erhalten.

Das Schlachtfeld wird lichterloh brennen, wenn in den Matches mit der mythischen Waffe Gebundener Dämon für Reinhardt in die Schlacht gezogen wird.