Overwatch: Rekordhoch auf Steam nach Relaunch

Nach seinem Relaunch hat Overwatch einen massiven Spieleranstieg erlebt. Auf Steam erreichte der Hero‑Shooter in den letzten Stunden einen neuen Allzeit‑Peak von 165.651 gleichzeitigen Spielern. Das entspricht einem Anstieg von rund 120 Prozent gegenüber dem bisherigen Höchstwert von etwa 75.000 aus dem Jahr 2023.
Viele Fans feiern das Comeback und erklären in sozialen Netzwerken, Overwatch sei „zurück“.
Trotz des starken Spielerzuwachses bleibt die Stimmung in den Bewertungen verhalten. Auf Steam steht Overwatch bei „Mixed“ in den jüngsten Reviews und „Mostly Negative“ insgesamt. Das deutet darauf hin, dass viele Spieler zwar neugierig zurückkehren, aber nicht alle vom aktuellen Zustand überzeugt sind.
Der Relaunch bringt fünf neue Helden – darunter eine Katze mit Jetpack –, ein Meta‑Event und zahlreiche Balance‑Anpassungen. Auch prominente Stimmen wie DJ und Produzent Zedd feiern die Rückkehr des Shooters öffentlich.
Ob der Aufschwung nachhaltig ist oder nur ein kurzer Hype bleibt, muss sich erst zeigen. Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob Overwatch langfristig von seinem Rebranding profitieren kann.
Gab es das so gravierende Änderungen oder weshalb der massive Spielerzuwachs auf Steam?
Naja, wie immer bei dem Spiel.
Sie haben ein bisschen geändert und den Namen geändert und damit denkt jeder wieder es wäre was Neues.
Im Grunde nur ein quality Upgrade.
Glaube kaum das das Dauerzustand sein wird.
Man schaut halt mal rein weil Änderungen vorhanden sind, hat vielleicht sogar nach langer Zeit wieder ein wenig Spaß dran und das wars dann wieder.
Freut mich sehr für Microsoft und Blizzard. Schon krass wie das Spiel auf einmal wieder einschlägt.
Kann in der Form einfach nur Blizzard, das beweisen sie immer und immer wieder.
Absolut einzigartig in der Gaming Welt.
„Kann in der Form einfach nur Blizzard“
Apex Legends
Und das ist sogar 3 und halb Jahre älter.
Da sieht man Mal wie beliebt das Spiel noch ist, die negativen Bewertungen sollten man sich aber mal genau ansehen und schnell reagieren bevor das Momentum wieder weg ist.
Stark 💪🏻
Freut mich voll für Overwatch, hoffe das sie den neu gewonnen rückenwind eine weile halten können. Kenn da nen Pro spieler, muss mal fragen wie die verbesserungen bei ihm ankamen. Ich selber kam noch nicht dazu es zu testen.
Glückwunsch.
Verdient da der beste Team Shooter im Genre.
Nach dem Relaunch haben alle wieder richtig Bock. Zeitloses Game.
find Marvel Rivals um einiges besser!
Aber sowas von
Ich auch.
Die Spieler offenbar nicht.
Overwatch ist wesentlich erfolgreicher als Marvel Rivals.
Auch aktuell wieder. Life time value sowieso.
Ich find overwatch besser
Glückwunsch fürs zurück kommen.
Top Blizzard 👍🏻
Dachte das sei rin Shopter und kein Tanz/ Sing Spiel wue es das Bild suggeriert
Hahaha 😂, wie recht du hast 👍.
Das waren ja mal eine menge Tippfehler bei mir.