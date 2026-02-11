Overwatch: Rekordhoch auf Steam nach Relaunch

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Der Shooter Overwatch erreicht nach seinem Relaunch über 165.000 gleichzeitige Spieler, doch die Bewertungen bleiben kritisch.

Nach seinem Relaunch hat Overwatch einen massiven Spieleranstieg erlebt. Auf Steam erreichte der Hero‑Shooter in den letzten Stunden einen neuen Allzeit‑Peak von 165.651 gleichzeitigen Spielern. Das entspricht einem Anstieg von rund 120 Prozent gegenüber dem bisherigen Höchstwert von etwa 75.000 aus dem Jahr 2023.

Viele Fans feiern das Comeback und erklären in sozialen Netzwerken, Overwatch sei „zurück“.

Trotz des starken Spielerzuwachses bleibt die Stimmung in den Bewertungen verhalten. Auf Steam steht Overwatch bei „Mixed“ in den jüngsten Reviews und „Mostly Negative“ insgesamt. Das deutet darauf hin, dass viele Spieler zwar neugierig zurückkehren, aber nicht alle vom aktuellen Zustand überzeugt sind.

Der Relaunch bringt fünf neue Helden – darunter eine Katze mit Jetpack –, ein Meta‑Event und zahlreiche Balance‑Anpassungen. Auch prominente Stimmen wie DJ und Produzent Zedd feiern die Rückkehr des Shooters öffentlich.

Ob der Aufschwung nachhaltig ist oder nur ein kurzer Hype bleibt, muss sich erst zeigen. Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob Overwatch langfristig von seinem Rebranding profitieren kann.

  1. shadow moses 454570 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 11.02.2026 - 16:13 Uhr

    Gab es das so gravierende Änderungen oder weshalb der massive Spielerzuwachs auf Steam?

    • oldGamer 164240 XP First Star Silber | 11.02.2026 - 16:17 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Naja, wie immer bei dem Spiel.
      Sie haben ein bisschen geändert und den Namen geändert und damit denkt jeder wieder es wäre was Neues.
      Im Grunde nur ein quality Upgrade.
      Glaube kaum das das Dauerzustand sein wird.
      Man schaut halt mal rein weil Änderungen vorhanden sind, hat vielleicht sogar nach langer Zeit wieder ein wenig Spaß dran und das wars dann wieder.

  2. Robilein 1215630 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.02.2026 - 16:19 Uhr

    Freut mich sehr für Microsoft und Blizzard. Schon krass wie das Spiel auf einmal wieder einschlägt.

  3. Katanameister 323060 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.02.2026 - 16:37 Uhr

    Da sieht man Mal wie beliebt das Spiel noch ist, die negativen Bewertungen sollten man sich aber mal genau ansehen und schnell reagieren bevor das Momentum wieder weg ist.

  5. DanSanAliaMi 83685 XP Untouchable Star 2 | 11.02.2026 - 17:11 Uhr

    Freut mich voll für Overwatch, hoffe das sie den neu gewonnen rückenwind eine weile halten können. Kenn da nen Pro spieler, muss mal fragen wie die verbesserungen bei ihm ankamen. Ich selber kam noch nicht dazu es zu testen.

  6. The Hills have Shice 225225 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.02.2026 - 17:24 Uhr

    Glückwunsch.
    Verdient da der beste Team Shooter im Genre.
    Nach dem Relaunch haben alle wieder richtig Bock. Zeitloses Game.

  9. Krawallier 156595 XP God-at-Arms Gold | 11.02.2026 - 19:19 Uhr

    Dachte das sei rin Shopter und kein Tanz/ Sing Spiel wue es das Bild suggeriert

