Overwatch: Rekordhoch auf Steam nach Relaunch

Der Shooter Overwatch erreicht nach seinem Relaunch über 165.000 gleichzeitige Spieler, doch die Bewertungen bleiben kritisch.

Nach seinem Relaunch hat Overwatch einen massiven Spieleranstieg erlebt. Auf Steam erreichte der Hero‑Shooter in den letzten Stunden einen neuen Allzeit‑Peak von 165.651 gleichzeitigen Spielern. Das entspricht einem Anstieg von rund 120 Prozent gegenüber dem bisherigen Höchstwert von etwa 75.000 aus dem Jahr 2023.

Viele Fans feiern das Comeback und erklären in sozialen Netzwerken, Overwatch sei „zurück“.

Trotz des starken Spielerzuwachses bleibt die Stimmung in den Bewertungen verhalten. Auf Steam steht Overwatch bei „Mixed“ in den jüngsten Reviews und „Mostly Negative“ insgesamt. Das deutet darauf hin, dass viele Spieler zwar neugierig zurückkehren, aber nicht alle vom aktuellen Zustand überzeugt sind.

Der Relaunch bringt fünf neue Helden – darunter eine Katze mit Jetpack –, ein Meta‑Event und zahlreiche Balance‑Anpassungen. Auch prominente Stimmen wie DJ und Produzent Zedd feiern die Rückkehr des Shooters öffentlich.

Ob der Aufschwung nachhaltig ist oder nur ein kurzer Hype bleibt, muss sich erst zeigen. Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob Overwatch langfristig von seinem Rebranding profitieren kann.