Overwatch 2: Retro-Spaß, Blütenexplosionen und Schabernack

Mit der Ankunft der Saisonmitte von Saison 14 geht es auf dem Schlachtfeld hoch her! Von Experimenten in Sachen Teamstrategie mit den Spielmodi Overwatch Classic: Mottenmeta und 6v6 mit min. 1, max. 3 zur tödlichen Eleganz des mythischen Waffenskins Bleirose für Ashe ist für jeden etwas dabei.

Macht euch bereit für nostalgisches Gameplay, erlebt Ashes rebellische Ader und feiert im Mondneujahr-Event das Jahr der Schlange – und macht dabei Gebrauch von den zeitlich begrenzten und genau auf euch zugeschnittenen Angeboten in Maximiliens Tresor!

Overwatch Classic: Mottenmeta

Vom 4. bis zum 17. Februar versetzt euch Overwatch Classic: Mottenmeta in eins der kultigsten und chaotischsten Kapitel der Overwatch-Geschichte zurück. Mercys legendäres „Motten“-Gameplay steht wieder ganz im Fokus und ihre blitzschnelle Wiederauferstehung definiert Teamkämpfe neu, während Helden wie der schadensfokussierte Doomfist und Symmetra mit Schildgenerator aufs Schlachtfeld zurückkehren. Erobert die heißgeliebten Karten Oasis, Eichenwalde und Junkertown, wo jedes Gefecht nur so vor Retro-Strategien und unvorhersehbarem Chaos strotzt.

Die Mottenmeta dreht sich nicht nur um die Meta – es geht um Erinnerungen! Schließt besondere Herausforderungen ab, um exklusive Belohnungen zu verdienen, während ihr die gute alte Zeit von Overwatch noch einmal Revue passieren lasst. Ob ihr als Mercy über den Himmel fegt oder auf klassischen Schlachtfeldern Teamkämpfe koordiniert – das ist Eure Chance, die Meta zu erleben, die eine ganze Ära definiert hat. Entfesselt das Chaos und erobert die Lüfte!

6v6 mit min. 1, max. 3

Erkundet auch mit dieser frischen Variante des beliebten Sechsspielerformats weiter die Ursprünge von Overwatch. Der Modus 6v6 mit min. 1, max. 3 ist ein einzigartiges Experiment, das Nostalgie und moderne Spieldynamiken zusammenführt und strukturierte Teamkonstellationen mit der Flexibilität verbindet, mitten im Match die Rolle zu wechseln.

Dieser Modus schlägt die Brücke zwischen Strategie und Anpassungsfähigkeit. Egal, ob ihr die Freuden des ursprünglichen Teamformats mit sechs Spielern wieder erleben oder herausfinden wollt, wie sich die neuen und angepassten Helden im klassischen Format schlagen, 6v6 mit min. 1, max. 3 verspricht ein packendes und dynamisches Spielerlebnis.

Darüber hinaus helft ihr mit eurer Teilnahme an diesem Experiment dabei, das zukünftige Gameplay von Overwatch 2 mitzugestalten. Also lasst euch die Chance nicht entgehen, Geschichte zu schreiben, und stürzt euch vom 21. Januar bis zum 3. Februar ins Getümmel!

Mythischer Waffenskin Bleirose für Ashe

Mit dem neuen mythischen Waffenskin Bleirose für Ashe trifft Eleganz auf Gefahr. Diese beeindruckende Waffe ist inspiriert von Ashes aristokratischen Wurzeln im Lead Rose Manor und entwickelt sich durch vier Stufen der Rebellion, die ihre vornehme Erziehung mit ihrer furchtlosen Persona in der Deadlock Gang vermischen.

Jeder Evolutionsschritt führt neue atemberaubende Elemente ein: eine reaktive Rosenblütentextur auf Stufe zwei, eine rosenwerfende Spottgeste auf Stufe drei und eine imposante Blütenexplosion als Killeffekt auf Stufe vier. Diese dynamischen visuellen und auditiven Effekte machen aus jeder Eliminierung ein Kunstwerk.

Mit dieser Waffe spielt ihr nicht lediglich als Ashe – ihr verkörpert ihre Verwandlung von einem Spross der vornehmen Gesellschaft zu einer wagemutigen Bandenanführerin. Der ab jetzt verfügbare Waffenskin bringt zugleich Schönheit als auch Brutalität aufs Schlachtfeld.

Das Jahr der Schlange bringt Schabernack und Magie

Feiert zum Mondneujahr das Jahr der Schlange in Overwatch 2 mit der Rückkehr von Schabernack und Magie. Dieser festliche Spielmodus erfordert Strategie, Verstohlenheit und Talent für ein Versteckspiel, das Schurkinnen und Ritter in einem packenden Showdown gegeneinander antreten lässt, bei dem jede Bewegung zählt.

Als Schurkin verwandelt ihr euch in Gegenstände, erklimmt Mauern und entkommt euren Verfolgern mit Doppelsprüngen, während ihr sie mit verspielten Sprüchen verspottet.

Die Ritter wiederum machen Jagd auf die Schurkinnen, entdecken ihre Verstecke und besiegen sie, bevor die Zeit abläuft. Schabernack und Magie sind die perfekte Kombination aus unbeschwertem Spaß und knallhartem Wettstreit und lässt Teams das neue Jahr gebührend feiern. Andere Eventmodi zum Mondneujahr wie Flaggeneroberung und Kopfgeldjäger kehren ebenfalls zurück.

Schließt Eventherausforderungen ab, um exklusive Belohnungen freizuschalten, darunter kosmetische Extras im Stil des Mondneujahrs, die den farbenfrohen Spaß der Feierlichkeiten einfangen. Schaut anschließend im Shop vorbei, um euch die neuen Varianten einiger der beliebtesten Mondneujahrskins anzusehen. Das Fest startet heute und läuft bis zum 3. Februar – lasst euch die Chance nicht entgehen, eure Gegner auszutricksen und den Sieg davonzutragen!

Valentinstag 2025

Zeit, Amors Pfeile zu zücken und euer Herz noch einmal dem Spielmodus Liebe für Geometrie zu schenken. In diesem Team-Deathmatch treten vier Amor Hanzos gegeneinander an, um den himmlischsten unter ihnen zu bestimmen! Wähnt euch nicht in falscher Sicherheit, bloß weil ihr euch hinter einer Ecke versteckt, denn alle verfügen über Hanzos ursprüngliche Fähigkeit Streupfeil. Liebe liegt in der Luft und saust als Querschläger durch die Umgebung von Liebe für Geometrie, verfügbar vom 4. bis zum 18. Februar.

Drives von Saison 14: Doppelte Punkte, Abschlussbelohnungen

Die Drives von Saison 14 kommen zu einem letzten Höhepunkt, um Spieler:innen die Gelegenheit zu bieten, sich in der Wettkampfszene von Overwatch zu behaupten und das Jahr gebührend abzuschließen. Vom 11. bis zum 16. Februar zählt jedes einzige Spiel, denn es winken doppelte Ranglistenpunkte, sodass ihr im Laufe dieses zeitlich begrenzten Events bis zu 6.000 Ranglistenpunkte anhäufen könnt.

Das ist eure letzte Chance, euch auf dem Schlachtfeld hervorzutun und die Ranglistensaison 2024 stilvoll abzuschließen. Ob ihr die Rangliste erklimmt oder euren Status an der Spitze verteidigt – Drives sind euer Ticket zum Erfolg. Vergesst nur nicht, diese Ranglistenpunkte auch auszugeben, um euch die begehrten und exklusiven Jadewaffenskins zu sichern, die nach Ablauf der Saison wieder von der Bildfläche verschwinden.

Ob Sieg oder Niederlage, jedes Match wird auf eure Drive-Punkte angerechnet, also versammelt euer Team, konzentriert euch auf eure Strategie und gebt auf dem Schlachtfeld noch einmal alles. Lasst euch diese Chance nicht entgehen, eure Belohnungen zu maximinieren und eure Legende zu festigen.

Maximiliens Tresor

Maximiliens Tresor öffnet sich nur für kurze Zeit im Shop und bietet personalisierte und ganz auf euren Spielstil zugeschnittene Rabatte auf Heldenskins. Dieses exklusive Shop-Event macht es euch möglich, eure Overwatch-Sammlung für einen Bruchteil des Preises, um Premiumextras zu erweitern.

Jede Tresorerfahrung ist einzigartig und bietet personalisierte Angebote, die eure Lieblingshelden und Gameplay-Vorlieben in den Fokus rücken. Wer seine Sammlung an Skins erweitern oder einfach nur dieses eine langbegehrte Extra abstauben will, sollte jetzt zuschlagen.

Der Tresor ist direkt über den Home-Bildschirm oder einen eigenen Tab im Shop verfügbar. Doch lasst euch nicht zu lange Zeit – diese Angebote sind im Handumdrehen wieder verschwunden. Schaut jetzt in Maximiliens Tresor vorbei, bevor er seine Pforten wieder schließt!

Die Saisonmitte ist der perfekte Zeitpunkt, um alles zu erleben, was Overwatch 2: Saison 14 zu bieten hat. Von nostalgischen Spielmodi bis zum rasanten Schabernack des Mondneujahrs gibt es keinen Mangel an Spaß und Spannung. Loggt euch jetzt ins Spiel ein, schnappt euch euren Lieblingshelden und zeigt auf dem Schlachtfeld, was ihr könnt!

Weitere Informationen zu Saison 14 und den Patchnotes gibt es auf dem offiziellen Overwatch-Blog.