Overwatch 2: Roadmap für 2023 wird bald enthüllt

Was das Jahr 2023 noch alles für Overwatch 2 bereithalten wird, dass will der Entwickler bald in einer Roadmap zeigen.

Was passiert in den kommenden Wochen und Monaten in Overwatch 2? Was hat sich Blizzard Entertainment für das Spiel vorgenommen und welche Inhalte können Spieler erwarten?

All das und vielleicht noch mehr könnte der Entwickler schon bald beantworten.

Kürzlich wurde eine Roadmap zu World of Warcraft veröffentlicht, was zu der Frage führte, ob Overwatch 2 ebenfalls einen solchen Ausblick erhält.

Jared Neuss, Executive Producer von Overwatch 2 sagte dazu, dass man plant, den Spielern bald mitzuteilen, was das Jahr für das Spiel noch bereithalten wird.

Seit Februar läuft in Overwatch 2 die aktuelle Season 3. Es wurde der Valentinstag im Spiel gefeiert und mit One-Punch begann jüngst die erste größere Kooperation.