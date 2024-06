Overwatch 2: Saison 11 startet am Donnerstag

Seid ihr bereit für einen epischen Showdown, wenn sich Ultrawatch der mythischen Kaiserin der Calamity Ashe stellt, Overwatch 100 Millionen Helden mit der Rückkehr von Mercy in Rosa feiert und vieles mehr? Overwatch 2 Saison 11: Super Mega Ultrawatch beginnt am 20. Juni.

Bereitet euch darauf vor, mit legendären Ultrawatch-Skins eure inneren Superhelden zu entfesseln und mit dieser Macht gegen das Böse zu kämpfen. Die gefallene Kaiserin der Calamity Ashe hat mit der Hilfe ihres gemeinen Handlangers B.O.B. die Macht an sich gerissen, und die Ultrawatch muss sie aufhalten.

Aber wird die Macht der Zusammenarbeit genügen, um die tyrannische Herrschaft der Kaiserin zu beenden, oder wird es ihr gelingen, die Welt zu erobern?

Verbreitet mit neuen mythischen Belohnungen Chaos

Böse zu sein hat noch nie so viel Spaß gemacht wie beim Freischalten der Belohnungen im Premium-Battle Pass: Saison 11. In dieser Saison erhebt sich die ebenso grausame wie magische und mythische Kaiserin der Calamity Ashe, die mit ihrer dunklen Magie die Ultrawatch vernichten will, ebenso wie alle anderen, die sich ihr in den Weg stellen.

Erlebt verbesserte Grafikeffekte, wenn ihre ultimative Fähigkeit einen grausamen Beschwörungskreis und eine gewaltige magische Rune erschafft. Ihr schaltet Kaiserin der Calamity Ashe frei, indem ihr 50 mythische Prismen sammelt, wonach ihr weitere Prismen sammeln könnt, um die teuflische gefallene Kaiserin mit drei zusätzlichen Konfigurationen anzupassen.

Mit dem Update zur Mitte der Saison stellt Blizzard Entertainment eine neue Art von mythischem Extra vor: die mythischen Waffenskins. Wie die heroischen Waffenskins könnt ihr einen mythischen Waffenskin mit jedem Heldenskin kombinieren (solange der Held passt), um exklusive Sounds und Grafikeffekte zu erleben.

Ihr könnt eure mythischen Prismen auch dafür ausgeben, den Standardskin für 50 Prismen freizuschalten und dann für jeweils 10 mythische Prismen zusätzliche Stufen freizuschalten, die unter anderem ein Waffengesten-Emote, Eliminierungs-Grafikeffekte und reaktive Effekte enthalten.

Ab 23. Juli könnt ihr mit dem mythischen Waffenskin „Gebundener Dämon“ für Reinhardt unglaubliche Kräfte freischalten. Diese dynamische Waffe entfesselt mit jedem Schlag die Wut eines Dämons. Wirbelt den Hammer mit einem Emote durch die Luft. Besiegt eure Gegner und erlebt, wie die Macht des Dämons mit jedem gespielten Match wächst. Mit jedem Erdstoß werden eure Gegner in einer Flammenwoge fallen, während ihr „Großer Schlag!“ ruft.

Ob ihr euch für den mythischen Skin „Kaiserin der Calamity Ashe“ oder den mythischen Waffenskin „Gebundener Dämon“ für Reinhardt entscheidet oder lieber einen vergangenen mythischen Heldenskin freischaltet – diese Saison sind einige echt gute Looks für eure mythischen Prismen erhältlich.

Super-Mega-Belohnungen im Premium-Battle Pass

Tretet der Ultrawatch bei und rettet mit dem Upgrade zum Premium-Battle Pass von Saison 11 die Welt vor der Dunkelheit. Schaltet neue legendäre Ultrawatch-Skins für Genji, Reaper und Sojourn sowie spaßige Rettungsschwimmer frei, während ihr 80 Stufen erklimmt. Ihr könnt außerdem Dutzende großartige Belohnungen freischalten, darunter Sprays, Skins und mehr.

Was ist im Premium-Battle Pass enthalten?

Bis zu 80 mythische Prismen

5 legendäre Skins

Epischer Skin: Rettungsschwimmer Lúcio

500 Credits

Weitere Belohnungen umfassen Souvenirs, Waffentalismane, Siegerposen, Highlight-Intros und Emotes

Alles im kostenlosen Battle Pass sowie zusätzlich zwei weitere epische Skins, 600 Overwatch-Münzen, weitere 1.500 Credits und mehr!

Zeit für ultimative Battle Pass-Macht

Wenn ihr das Ultimative Battle Pass-Paket kauft, könnt ihr all die aufregenden Belohnungen im Premium-Battle Pass erhalten, sowie zusätzlich 20 Stufensprünge, 2.000 Overwatch-Münzen und die legendären Skins Kaiju-Roadhog und Kaiju-Zenyatta. Viel Spaß dabei, auf dem Schlachtfeld mit euren neuen Monstern Chaos zu verbreiten!

Zur Feier aller Helden

Mehr als 100 Millionen Spieler sind dem Ruf gefolgt, Overwatch 2 zu spielen! Um diesen unglaublichen Meilenstein zu feiern und ein wenig Gutes in der Welt zu tun, bringen man den beliebten Skin „Mercy in Rosa“ zurück, und außerdem ein neues Paket „Roségoldene Mercy“.

Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf dieser Gegenstände gehen an die Breast Cancer Research Foundation (abzüglich etwaiger Plattformgebühren und Steuern). Unterstützt diese großartige Sache und erweitert euer Spiel mit diesen seltenen Sammlergegenständen. Beide Skins sind ab Dienstag, 25. Juni im Shop erhältlich, also verpasst nicht diese roségoldene Gelegenheit, Helden zu werden und die Forschung im Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen (hier könnt ihr mehr erfahren).

Community-Kreationen machen Spaß

Der Community-Kreation-Modus ist für „Zur Feier aller Helden“ zurück, und der Entwickler hat einige der beliebtesten Creators von Overwatch 2 ins Boot geholt, um interessante Ideen für ihre Lieblingshelden zu brainstormen.

Emongg hat einen Vorschlag für Tanks, die garantiert ordentlich reinhauen werden. TQQ bastelt ein bisschen an Hitscan-Schadenshelden herum, also bereitet euch darauf vor, dass die wie nie zuvor auf Köpfe klicken werden.

Seid bereit für heiße, coole und explosive Änderungen, wenn Custa neue und wiederkehrende Tricks für Projektil-Schadenshelden einbaut. Zu guter Letzt schaut sich Eskay Unterstützer an und hat Änderungen im Sinn, mit denen diese durch die Luft fliegen werden.

Die Änderungenwerden enthüllt, sobald Saison 11 erscheint, also feiert mit und schaut euch am 20. Juni den Community-Kreation-Modus in der Arcade an.

Holt euch kostenlose Belohnungen durch Einloggen und Spielen

Wenn Saison 11 beginnt, könnt ihr euch den Feierlichkeiten direkt mit einer Reihe von Event-Herausforderungen anschließen, um sofort Fortschritt im Battle Pass von Saison 11 zu sammeln. Spielt bis zu 40 Spiele (Siege zählen doppelt) und erhaltet das Paket „Aztekin Sombra“, das einen festlichen legendären Skin, eine Namenskarte und ein Spray enthält.

Außerdem erwarten euch 40.000 Battle Pass-EP, die ihr für euren Battle Pass von Saison 11 erhalten könnt.

Erhaltet exklusive, von der Community erstellte Drops auf Twitch

Wenn „Zur Feier aller Helden“ beginnt, könnt ihr ab 20. Juni euren liebsten Content Creators in der Community von Overwatch 2 zuschauen, um brandneue, von der Community erstellte kosmetische Extras zu erhalten.

Die erste Twitch-Drops-Kampagne läuft vom 20. bis 24. Juni. Ihr könnt drei Stunden zuschauen, um das Spray „Brief im Wind für Kiriko“ zu erhalten, handgemalt von Community-Künstlerin Angela Ziegler (@A2Ziegler), und insgesamt sieben Stunden zuschauen, um den epischen Skin „Nihon Hanzo“ zu erhalten.

Vom 25. bis 30. Juni läuft eine weitere Kampagne – schaut drei Stunden zu, um das Symbol „Süße Roségoldene Mercy“ zu erhalten, gemalt von Community-Künstlerin Dani Ellis (@OWGrandma), und nutzt eine zweite Chance, um das Spray „Brief im Wind“ und den Skin „Nihon Hanzo“ zu erhalten.

Erkundet die Gipfel von Runapasi

Ersteigt den Berg der neuen Schubkarte Runasapi zu einer kleinen Stadt, verborgen zwischen den Gipfeln der peruanischen Anden. Wandert über Märkte voller frischer Früchte und besucht das historische Museum und Denkmal der Inti-Kriegerin.

Diese aufregende Schubkarte ist ebenso lebendig wie herausfordernd, da ihr TS-1 durch enge Straßen begleiten müsst. Seid auf jeden Fall vorsichtig, denn der Kampf findet mitunter gefährlich nah an den steilen Klippen statt, die über die sonnigen Felder tief unten aufragen.

Runapasi wird in Schnellsuche und Ranglistenmatches spielbar sein, sobald Saison 11 beginnt, und Ihr könnt die Karte schon jetzt in Arcade ausprobieren.

Heldenprüfung für Kiriko und Soldier: 76

Schärft eure Kunai und werdet Meisterschützen, wenn die Heldenprüfungen für Kiriko und Soldier: 76 diese Saison erscheinen. Übt euren schnellen Schritt und schaltet das taktische Visier ein, um die neuen Herausforderungen in einem zeitlich begrenzten Event zu bewältigen, das vom 20. Juni bis 9. Juli läuft. Sichert euch neue Belohnungen und bis zu 22.500 Battle Pass-EP.

Was gibt es sonst noch Neues in Saison 11?

Mit Saison 11 erscheinen auch eine Menge Verbesserungen für dieHelden, und zwar in allen drei Rollen. Neben diversen Stärkungen der Helden tauscht Cassidy seine magnetische Granate gegen eine neue und verbesserte Blendgranate, die Gegner ohne Umschweife verlangsamt.

Dank eures Feedbacks wurde das Glas auf der Schubkarte Colosseo entfernt, was zusammen mit einigen weiteren Änderungen dazu führen sollte, dass Teamkämpfe überall auf den Straßen Roms stattfinden werden.

Weitere Einzelheiten zu diesen Änderungen erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe von „Die Sicht des Directors“ morgen oder in den Patchnotes, wenn Saison 11 am Donnerstag, dem 20. Juni live geht.

Es wird außerdem leichter für euch, eure wöchentlichen Herausforderungen abzuschließen. Wenn ihr eine Woche verpasst, könnt ihr die Herausforderungen der vorangegangenen Woche nachholen, bevor ihr die aktuellen Wochenherausforderungen angeht.

Wöchentliche Meilensteinbelohnungen sind ebenfalls leichter zu erreichen als vorher. Wenn ihr jetzt drei wöchentliche Herausforderungen abschließt, erhaltet ihr sofort 20.000 EP. Wenn eine Woche endet, wird eine neue Meilensteinbelohnung verfügbar.

Durch diese Änderungen könnt ihr ganz nach eurem eigenen Zeitplan spielen, ohne auf die Battle Pass-EP aus der vorherigen Woche verzichten zu müssen.