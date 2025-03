Overwatch 2: Saison 15: Kollaboration, Kreuzfeuer und Chaos

Saison 15 dreht gerade erst so richtig auf und das Update zur Saisonmitte ist vollgepackt mit neuen Inhalten, kosmetischen Extras und Events, die ihr nicht verpassen solltet.

Egal, ob ihr euch auf die Rückkehr einer spannenden Kollaboration freut, eine neue Heldin ausprobieren, die neuste mythische Waffe schwingen oder euch in 6v6-Matches mit Boni messen wollt.

Freja stürzt sich vom 21. bis 24. März ins Getümmel!

Eine tödliche Fährtenleserin. Eine präzise Jägerin. Eine unaufhaltsame Macht. Das ist Freja, der Neuzugang unter den Schadenshelden. Freja war einst eine Elite-Agentin im Such- und Rettungsdienst von Overwatch, bevor sie zur ruchlosen Kopfgeldjägerin wurde.

Im Kampf bringt sie tödliche Präzision und Mobilität mit. Das ist eure Chance, ihre Fähigkeiten von Beginn an zu meistern, neue Strategien zu entwickeln und einen Blick auf die nächste große Bedrohung vor ihrem offiziellen Debüt in Saison 16 zu werfen.

Erlebt Frejas tödliche Fähigkeiten aus erster Hand. Diese Heldin ist perfekt für alle, die Präzision, Beweglichkeit und taktische Überlegenheit schätzen. Mit ihrer charakteristischen Revdraw-Armbrust könnt ihr präzise Sprengbolzen abfeuern; Anvisieren belohnt eure Präzision hingegen mit tödlichen Schadensspitzen.

Ihr müsst euch neu positionieren? Flinkspurt und Aufwind bieten hohe Beweglichkeit zur Flucht oder für einen Angriff von oben. Im richtigen Moment könnt ihr mit Bolaschuss eine explosive, umschlingende Bola abfeuern, die Gegner festhält und damit verheerende Kombos und Team-Eliminierungen vorbereitet.

Ein Wochenende lang könnt ihr ihre mächtige Armbrust, ihre explosiven Fallen und ihre ultimative Fähigkeit ausprobieren. Sie ist perfekt für alle, die Präzision und taktische Positionierung schätzen – und sie trifft immer ins Schwarze.

Es ist Zeit, eines der kultigsten Formate in Overwatch wieder aufleben zu lassen – aber mit einem modernen Twist. Die 6v6 Freie Rollenwahl ist wieder da!

Vom 18. März bis zum 21. April könnt Ihr das klassische Format im modernen Gewand erleben: Boni und ein Maximum von zwei Tanks ermöglichen neue Strategien in jedem Match. Die 6v6 Freie Rollenwahl wird vorübergehend die 5v5 Freie Rollenwahl in Ranglisten- und ungewerteten Matches ersetzen und bietet Euch eine frische Art, in Matches auf den Putz zu hauen. Versucht Euch an tanklastigen Aufstellungen, koordiniert große Teamspiele oder schlüpft in eine beliebige Rolle – mit der 6v6 Freien Rollenwahl könnt Ihr den Kampf nach Euren Vorstellungen gestalten.