Overwatch 2: Saison 18 mit NBA All-Star Luka Dončić

Blizzard Entertainments Heldenshooter Overwatch 2 bringt NBA All-Star Luka Dončić (auch als „Sharpshooter 77“ bekannt) ins Universum von Overwatch.

Luka ist ein Riesenfan von Overwatch 2, dem Nachfolger des preisgekrönten teambasierten Shooters, und hat in diesem Spiel den Rang Großmeister erreicht.

Seit der Veröffentlichung des neuen Stadionmodus in diesem Jahr hat er an seiner Technik gefeilt, in Nordamerika einen Platz unter den Top 500 erreicht und bewiesen, dass er sowohl auf dem Basketballplatz als auch in den Stadien von Overwatch zur Elite zählt.

„Viele haben gesehen, wie ehrgeizig ich auf dem Basketballplatz bin, aber sie wissen vielleicht nicht, dass ich in Overwatch denselben Ehrgeiz habe“, so Luka Dončić. „Ich liebe dieses Spiel und freue mich über diese Zusammenarbeit. Es ist schon etwas Besonders, auf eine Art Teil dieses Spiels zu sein, an der auch andere Spieler teilhaben können.“

Als Teil der Partnerschaft wird Luka auf Overwatch-Werbetafeln in Los Angeles, Dallas und Kattowitz, Polen zu sehen sein, wo er gerade in EuroBasket für die slowenische Nationalmannschaft spielt.

Fans in LA werden schon bald in der Gegend der Crypto.com-Arena und LA Live Stadion-Werbetafeln mit Luka sehen. In Dallas wird nur wenige Schritte von der American-Airlines-Arena eine Overwatch-Werbetafel aufgestellt. Wer schon immer Luka auf eine neue Art spielen sehen wollte, hat jetzt die Gelegenheit.

„Sharpshooter 77“ wird außerdem im Spiel mit dem Spielertitel „Präzisionsprofi 77“, einer Verlosung von 77 Lootboxen, einem Waffentalisman mit einem goldenen Basketball und Lukas Rückennummer sowie einem Spray verewigt. Spieler können außerdem besondere Stadion-Heldenbuilds spielen, die von Luka inspiriert wurden, darunter:

„Luka Magic“ Cassidy

„Lúcio Dunk“

„Hooper Zarya“

Darüber hinaus begann Saison 18 in Overwatch 2 am 26. August mit einem Slam Dunk voller neuer Inhalte:

Wuyang, der neue Unterstützungsheld mit Wasserfähigkeiten

Mehr als 60 neue Boni

Lukas Lieblingsspiel bekommt GIGANTISCHE Updates: Stadion wächst mit Winston, Pharah und Brigitte sowie neuen Karten und einem All-Star-Skin für D.Va. Tracer betritt im Laufe der Saison das Stadion. Die Schnellsuche wird um einen ungewerteten Best-of-5-Modus mit schnellen und entspannten Matches für alle Spieler erweitert. Im Modus Frachtrennen schieben beide Teams ihre Frachten gleichzeitig in Richtung des gegnerischen Startbereichs, während sie ihren eigenen verteidigen. Das neue Heldenauswahl-Feature verhindert Mirror-Matches und eröffnet mit teambasierten Ausschlüssen sowie einer rollenspezifischen Auswahlreihenfolge mehr strategische Vielfalt.​

