Overwatch 2: Season 16: Stadium Launch-Trailer veröffentlicht

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Das erwartet euch nächste Woche Dienstag zum Start von Season 16: Stadium in Overwatch 2.

Season 16: Stadium geht am Dienstag in Overwatch 2 an den Start. Für den Helden-Shooter hat Blizzard Entertainment einen neuen Modus, eine neue Heldin und mehr vorbereitet.

Schaut euch den Trailer und eine Infografik zur neuen Saison an.