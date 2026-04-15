Overwatch: Season 2 mit neuer Heldin Sierra läuft jetzt

Mit dem Beginn von Overwatch Season 2: Summit wurde die Helden-Shooter-Erfahrung erneut deutlich erweitert. Im Mittelpunkt steht die neue Damage-Heldin Sierra, die als Sicherheitschefin von Watchpoint: Grand Mesa vorgestellt wird und sich auf Kontrolle und Raumdominanz im Kampf spezialisiert.

Neben der neuen Figur kehren auch bekannte Systeme zurück. Die Post-Match Accolades ermöglichen wieder die Wahl eines MVP nach jedem Match und bringen damit ein klassisches Community-Feature zurück in das Spielgeschehen. Gleichzeitig feiert die Karte Antarctic Peninsula ein Comeback, ergänzt um neue Wege und überarbeitete Sichtlinien.

Auch der kosmetische Bereich wird stark ausgebaut. Neue Battle Pass-Inhalte und Shop-Skins erweitern die Saison, darunter die Spring Fairy Skins, ein Panda Jetpack Cat Design, das Sakura Bundle sowie neue Mythic-Skins für Genji und Soldier: 76. Diese Inhalte setzen den Fokus klar auf saisonale Vielfalt und optische Anpassungen.

Im weiteren Verlauf der Season kommen zusätzliche Inhalte hinzu, darunter Ramattra im Stadium Modus, weitere Features rund um Jetpack Cat sowie der Start des Overwatch 10 Year Anniversary Events mit neuen Kooperationen und Midseason-Inhalten. Damit setzt Overwatch 2 seinen Live-Service-Kurs mit einem besonders umfangreichen Update-Paket fort.

Schaut euch den Launch-Trailer an und werft einen Blick in die Patch Notes für die neuesten Änderungen.