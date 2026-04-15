Overwatch: Season 2 mit neuer Heldin Sierra läuft jetzt

Mit dem Beginn von Overwatch Season 2: Summit wurde die Helden-Shooter-Erfahrung erneut deutlich erweitert. Im Mittelpunkt steht die neue Damage-Heldin Sierra, die als Sicherheitschefin von Watchpoint: Grand Mesa vorgestellt wird und sich auf Kontrolle und Raumdominanz im Kampf spezialisiert.
Neben der neuen Figur kehren auch bekannte Systeme zurück. Die Post-Match Accolades ermöglichen wieder die Wahl eines MVP nach jedem Match und bringen damit ein klassisches Community-Feature zurück in das Spielgeschehen. Gleichzeitig feiert die Karte Antarctic Peninsula ein Comeback, ergänzt um neue Wege und überarbeitete Sichtlinien.
Auch der kosmetische Bereich wird stark ausgebaut. Neue Battle Pass-Inhalte und Shop-Skins erweitern die Saison, darunter die Spring Fairy Skins, ein Panda Jetpack Cat Design, das Sakura Bundle sowie neue Mythic-Skins für Genji und Soldier: 76. Diese Inhalte setzen den Fokus klar auf saisonale Vielfalt und optische Anpassungen.
Im weiteren Verlauf der Season kommen zusätzliche Inhalte hinzu, darunter Ramattra im Stadium Modus, weitere Features rund um Jetpack Cat sowie der Start des Overwatch 10 Year Anniversary Events mit neuen Kooperationen und Midseason-Inhalten. Damit setzt Overwatch 2 seinen Live-Service-Kurs mit einem besonders umfangreichen Update-Paket fort.
Schaut euch den Launch-Trailer an und werft einen Blick in die Patch Notes für die neuesten Änderungen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich weiß noch, wie ich früher bei Tony Hawks Pro Skater in der Kampagne neue Geheimlevel und Geheimoutfits/Skater freischalten konnte. Einfach so. Die Entwickler haben das einem einfach so gegeben. Als Belohnung für das erfolgreiche Durchspielen. Plötzlich war ich Spiderman! Wollten die dafür Geld? Natürlich nicht, ich habe denen ja einen Batzen Geld mit dem Kauf der Spiele gegeben (THPS1 natürlich ausgenommen, das habe ich gebrannt gekriegt für die krass illegal umgebaute PSOne).
Aber krass, oder? Einfach so neue Outfits oder Charaktere oder Level. Für gratis!
Ich weiß, ist bei Free-to-play-Titeln ein etwas anderes Thema, aber andererseits zahlt man für die Battle Passes ja auch Geld. So free to play sind sie ja dann doch nicht. Aber das war insgesamt so der erste Gedanke, als ich „neue Outfits“ gelesen habe.
Ach, a propos, in Halo 1 oder 2 oder 3 konnte man EINFACH SO die Farbe der Rüstung ändern. MIND BLOWN ALTER!
Müsste mir das Spiel mal genauer anschauen bei Gelegenheit 🤔.
Scheint ja nochmal die richtige Spur gefunden zu haben.