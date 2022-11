Overwatch 2: Season 2 Trailer führt in eisige Höhen

Autor:, in / Overwatch 2

In eisige Höhen führt der neue Trailer zu Season 2 für das Heldenspiel Overwatch 2.

Die zweite Season von Overwatch 2 ist nur noch wenige Tage entfernt. Spieler dürfen sich auf den neuen Tank Ramattra freuen, auf einer neuen Eskort-Karte hoch oben in den Gipfeln des Himalaya spielen und jede Menge Belohnungen im neuen Battle Pass freispielen.

Was Spieler in Season 2 von Overwatch 2 ab dem 6. Dezember alles erwartet, hat Blizzard Entertainment in einem brandneuen Trailer verpackt.