Overwatch 2: Spiel und Spaß im diesjährigen Jubiläum

Das erste Jubiläum von Overwatch 2 ist da! Millionen von Spielern sind dem Ruf gefolgt, und die Entwickler feiern mit haufenweise Belohnungen. Drei Wochen lang könnt ihr im Arcade-Spielmodus an vergangenen Events des Jahres teilnehmen und Overwatch-Credits verdienen, mit denen ihr beliebte Skins im zeitlich begrenzten Jubiläumsshop kaufen könnt.

Woche 1 – Winterwunderland und Kampf um den Olymp

Immer schön cool bleiben heißt es in der ersten Woche des Events mit dem Event-Spielmodus Winterwunderland. Macht mit bei der ultimativen Schneeballschlacht in den beiden Versionen Eliminierung oder Deathmatch von Meis Schneeballschlacht. Nehmt an der epischen Yetijagd 1v5 teil oder stellt euch den herausfordernden Blitzeis-Eliminierungsmodi.

Göttliche Herausforderungen sind mehr euer Ding? Dann freut euch auf die Rückkehr von Kampf um den Olymp im klassischen Deathmatch oder Team-Deathmatch. Kampf um den Olymp bietet acht Helden, denen gottgleiche Macht und ultimative Fähigkeiten zuteilwurden, für göttliche Kämpfe, die den Himmel in Aufruhr versetzen werden.

Woche 2 – Angriff, Greifmari und Starwatch: Galaktische Rettung

Vergangenheit trifft auf Gegenwart! Klassische Overwatch-Angriffskarten kehren im Arcade-Modus zurück. Auf Angriffskarten müssen Teams zwei statische Zielpunkte einnehmen oder verteidigen. Um in diesem herausfordernden Spielmodus und den ausschweifenden, intensiven Teamkämpfen zu bestehen, sind außerordentliche Koordinierung und Teamwork gefragt. Habt ihr das Zeug dazu, beide Zielpunkte einzunehmen?

Zusätzlich erwartet euch die Rückkehr chaotischer Unterhaltung in Greifmari, unserem Spielmodus mit Eliminierungsgarantie, in dem ihr Pachimari von gefallenen Widersachern aufsammeln müsst, um Punkte für euer Team zu holen und das Spiel zu gewinnen. Außerdem: Werdet zum Retter der Galaxie in Starwatch: Galaktische Rettung. In Starwatch arbeitet ein Team an Watchern (Angreifer) zusammen, um auf einer Karte mit vier Zielpunkten 3CH-O (gespielt von Echo) aus den Fängen des Unendlichen Imperiums (Verteidiger) zu befreien.

Woche 3 – Sommerspiele und Schabernack und Magie

Packt die Sonnencreme ein – in der dritten und letzten Woche des Jubiläumsevents machen wir einen Ausflug zum Strand mit der Rückkehr beliebter Sommerspiele-Eventmodi, darunter Lúcioball und Winstons Beachvolleyball.

Außerdem bringen wir Schabernack und Magie zurück, die Requisitenjagd, in der Ritter Genji die hinterlistige Schurkin Kiriko verfolgt, die sich in allerlei Alltagsgegenstände verwandeln kann, um sich zu verbergen.

Verdient Credits für wiederkehrende Shop-Skins

Für den Abschluss aller im Event erhältlichen Herausforderungen erhaltet ihr insgesamt bis zu 3.000 Overwatch-Credits. Damit könnt ihr wiederkehrende Premium-Skins im Jubiläums-Creditshop wie „Weltraumräuber“ für Cassidy, „Imker“ für Sigma, „Hermes“ für Lúcio und viele weitere ergattern. Oder ihr behaltet sie vorerst für andere, neue Gelegenheiten und beliebte Skins, die im Laufe der Saison erscheinen.

Das Jubiläumsevent 2023 von Overwatch 2 ist ab jetzt bis zum 9. Oktober verfügbar. Der Jubiläumsshop verschwindet am 16. Oktober.

Obwohl es bereits eine Menge neuer Erlebnisse und saisonale Events gab, können wir es gar nicht abwarten, euch zu zeigen, was euch in Zukunfrt noch alles erwartet. Freut euch auf neue Erlebnisse, darunter ein brandneues Crossover-Event in Saison 7 und eine Menge spannender Neuigkeiten auf der BlizzCon. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen! Den vollständigen Blogeintrag zum Event findet ihr hier.