Overwatch: Spieler fordern Jetpack Cat Bann, Blizzard fleht humorvoll um Gnade

Der neue Support‑Held Jetpack Cat sorgt in Overwatch für ein Chaos, das selbst Veteranen überrascht.

Seit der Veröffentlichung häufen sich Beschwerden, dass die fliegende Katze mit ihren Mobilitäts‑ und Heilfähigkeiten viel zu stark sei. In Ranked‑Matches wird sie so häufig als unfair empfunden, dass Spieler sie am liebsten permanent bannen würden.

Die Community diskutiert hitzig über Balance‑Probleme, doch Blizzard reagiert mit Humor. Auf die wachsenden Bann‑Rufe antwortete der offizielle Overwatch‑Account mit einem augenzwinkernden Post:

„NO BAN JETPACK CAT PLZ.“

Der Kommentar verbreitete sich schnell und wurde zum Meme – während Spieler weiterhin darüber streiten, ob Jetpack Cat ein spaßiger Chaosfaktor oder ein Balance‑Albtraum ist.

Fest steht: Kaum ein neuer Held hat die Meta so schnell auf den Kopf gestellt.

NO BAN JETPACK CAT PLZ 🐱

NO BAN JETPACK CAT PLZ 🐱

NO BAN JETPACK CAT PLZ 🐱

NO BAN JETPACK CAT PLZ 🐱 pic.twitter.com/mi64om7xQo — Overwatch (@PlayOverwatch) February 12, 2026

Hier noch einmal der Trailer für euch: