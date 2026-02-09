Overwatch 2: Starkes Comeback mit rasant steigenden Spielerzahlen auf Steam

Der Helden‑Shooter Overwatch 2 erreicht vor dem Start von Season 1 den höchsten Steam‑Peak seit Jahren.

Zu alter Stärke kehrt offenbar Overwatch 2 zurück, da die Spielerzahlen kurz vor dem großen Update für 2026 deutlich anziehen. Die Rückkehr zum ursprünglichen Namen sorgt gemeinsam mit mehreren Anpassungen dafür, dass viele frühere Spieler wieder einsteigen.

Besonders der bevorstehende Start der ersten Season mit fünf neuen Helden treibt das Interesse spürbar nach oben.

In den vergangenen 24 Stunden erreichte Overwatch auf Steam einen gleichzeitigen Höchststand von 69.881 Spielern und damit einen Wert, der in dieser Form seit langer Zeit nicht mehr erreicht wurde.

Der Anstieg fällt umso stärker auf, weil der Titel in der Vergangenheit nur selten die Marke von rund 60.000 Spielern überschritten hat. Der aktuelle Peak liegt nahe an den 75.608 Spielern, die im August 2023 zum Launch von Overwatch 2 verzeichnet wurden.

Die Entwicklung zeigt sich stabil, da das große Update am 10. Februar 2026 unmittelbar bevorsteht und die Aktivität weiter befeuert.

Die Rückkehr wirkt besonders bemerkenswert, wenn man den Tiefpunkt des vergangenen Jahres betrachtet. Während Marvel Rivals im Fokus stand, fiel der Helden‑Shooter auf nur 16.919 gleichzeitige Spieler auf Steam.

Einige Beobachter führen die jetzige Erholung sogar scherzhaft auf diesen Konkurrenten zurück und bedanken sich dafür, dass er Blizzard angeblich zu neuen Maßnahmen motiviert habe.