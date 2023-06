Overwatch 2: Story-Missionen mit Invasion im August spielbar

Einen vollwertigen PvE-Heldenmodus hatte Blizzard zwar zuletzt gestrichen, dennoch wird es Story-Missionen geben.

Beim gestrigen Xbox Showcase kündigte man Invasion an, das bisher größte Update für Overwatch 2. Es wird am 10. August 2023 erscheinen und spannende Story-Missionen mit vielen Helden umfassen.

Invasion bringt neben den Missionen auch eine neue Season mit freischaltbaren Inhalten und einen brandneuen PVP-Kernspielmodus. Außerdem können die Fähigkeiten eurer Lieblingshelden ausgebaut werden und es wird einen neuen Unterstützungshelden geben.

Mit Xbox Game Pass Ultimate können Abonnenten durch das Perk „Overwatch 2 New Heroes Starter Pack“ sechs Helden freischalten. Es handelt sich dabei um Sojourn, Junker Queen, Kiriko, Ramattra, Lifeweaver und den neuen Helden, den man später erst enthüllt. Jeder Held wird einen legendären Skin und andere Kosmetika spendiert bekommen.

Wer aber nun gespannt darauf wartet zu erfahren, was in den Story-Missionen von Overwatch 2 passiert, erhält jetzt erste Details zur Handlung:

„Als der Null-Sektor mit einem Angriff auf Paris beginnt, können Winston, Tracer, Mei und eine Handvoll anderer Helden die Stadt vor der Zerstörung bewahren, müssen aber bald feststellen, dass eine globale Invasion gerade erst begonnen hat.“

„Die Mächte des Null-Sektors richten in vielen Städten völlige Zerstörung an und haben als Nebenmotiv die Entführung unschuldiger Omnics zu einem unbekannten Zweck. Es ist die Aufgabe des neuen Overwatch-Teams, herauszufinden, was ihre Pläne sind, und ihnen Einhalt zu gebieten, aber sie brauchen sowohl die Hilfe früherer Verbündeter als auch neuer Gesichter, wenn sie eine Chance haben wollen. Schließt euch mit euren Freunden zusammen oder spielt mit anderen online, um drei actiongeladene Story-Missionen mit vielen Lieblingshelden in Overwatch 2 zu bestreiten. Kämpft gegen die verstärkten Kräfte des Null-Sektors und haltet Ausschau nach herausfordernden Einheiten, darunter die mächtigen Annihilators und die tödlichen Stalkers.“