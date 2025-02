Overwatch 2: Umfassende PvP-Gameplay-Änderungen geplant

Seid ihr bereit für das Overwatch 2 Spotlight am 12. Februar? Schaltet ein und erhaltet einen ersten Blick auf unsere bis dato umfassendsten Änderungen am PvP-Gameplay, die ab Februar nach und nach implementiert werden.

Blizzard Entertainment verkündet: „Aber um euch wirklich umfassend über alle Neuerungen zu informieren, die wir für dieses Jahr geplant haben, braucht es mehr als einen Blogeintrag oder ein Entwicklerupdate. Daher veranstalten wir am Mittwoch, den 12. Februar auf unseren offiziellen Kanälen auf YouTube und Twitch ein neues Livestream-Event, Overwatch 2 Spotlight!“

„Dort werden wir nicht nur die unglaublichen Änderungen am Gameplay näher vorstellen, sondern auch einen kleinen Vorgeschmack auf neue Helden, neue Karten und viele weitere Inhalte geben, die ab Februar oder in späteren Saisons verfügbar sein werden. Also schnappt euch euren Lieblingssnack und schaltet am Mittwoch, den 12. Februar um 20:00 Uhr, ein!“

„Außerdem laden wir Dutzende Eurer liebsten Content Creators in unser Studio in Irvine ein, damit sie selbst vom neuen Gameplay, das Ihr im Overwatch 2 Spotlight sehen werdet, überzeugen und es streamen können. Wenn Ihr mindestens eine Stunde lang diese Streams anseht, könnt Ihr den legendären Skin Cyber-DJ für Lúcio als exklusiven Drop einfordern. Verbindet Euer Twitch- oder YouTube-Konto mit eurem Battle.net-Account, folgt ihren Twitch- oder YouTube-Kanälen und schaut Euch dann ihre Livestreams an. Die Namen der am Overwatch 2 Spotlight teilnehmenden Content Creators werden demnächst bekannt gegeben.“

„Wir können es kaum erwarten, Euch am 12. Februar um 20:00 Uhr zum Overwatch 2 Spotlight begrüßen zu dürfen. Zusammen erschaffen wir ein großartiges Spiel!“