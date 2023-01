Overwatch 2: Weitere Details zum Jahr des Hasen

Autor:, in / Overwatch 2

Zeit, das Feuerwerk herauszuholen, köstliches Essen zu futtern und farbenfrohe Kostüme anzulegen – das Mondneujahr ist da!

Das saisonale Event zum Jahr des Hasen in Overwatch 2 bringt euch neue Skins, festliche Karten und die Rückkehr einiger beliebter Brawls in der Arcade. Ihr könnt außerdem kostenlose Belohnungen verdienen, wenn ihr euch einloggt, spielt und euren liebsten Content-Creator auf Twitch zuseht.

Festliche Karten und Spielmodi kehren zurück

Bestaunt auf dem Lijiang Tower das Feuerwerk am Nachthimmel und stürzt euch während des Events zum Mondneujahr in Arcade-Brawls mit den Spielmodi Flaggeneroberung, Flaggeneroberung: Blitz und Kopfgeldjäger.

Flaggeneroberung ist ein rasanter Spielmodus, in dem ihr die gegnerische Flagge einnehmen und dabei eure eigene beschützen müsst. Ihr könnt euch ab sofort in die kompetitive Flaggeneroberung stürzen. Arbeitet mit eurem Team zusammen, sichert euch eine hohe Platzierung in der Rangliste und verdient Ranglistenpunkte, um goldene Waffen für eure Lieblingshelden freizuschalten.

Flaggeneroberung: Blitz ist eine noch schnellere Version des Arcade-Brawls Flaggeneroberung. Die Flaggen werden allesamt in der Nähe der Kartenmitte platziert. Hierbei sind rasche Entscheidungen und Spielzüge erforderlich, wenn ihr euch mit eurem Team durchsetzen wollt.

Zu guter Letzt könnt ihr während des saisonalen Events zum Jahr des Hasen den spannungsgeladenen FFA-Brawl Kopfgeldjäger spielen. Wer sich zuerst einen Kill sichert, wird zum Kopfgeldziel und kann mit weiteren Kills sogar noch mehr Punkte verdienen. Holt euch das Kopfgeld, damit es auf euch übertragen wird, aber seid vorsichtig – wenn auf euch ein Kopfgeld ausgesetzt ist, könnt ihr durch Wände und Böden hindurchgesehen werden! Könnt ihr in diesem packenden Spielmodus überleben, wenn alle Augen auf euch gerichtet sind?

Verdient einzigartige Belohnungen, wenn ihr euch einloggt und spielt

Während des Events zum Jahr des Hasen könnt ihr außerdem neue Belohnungen verdienen. Das Spieler-Icon „Jahr des Hasen 2023“ erhaltet ihr bereits für das Einloggen. Bei unseren Brawls zum Mondneujahr erwarten euch neue Event-Herausforderungen, tolle Bonus-Extras und Battle Pass-EP. Schließt vier der verfügbaren Event-Herausforderungen ab, um den legendären Skin „Kkachi Echo“ zu verdienen.

Das Glück ist euch ebenso auf Twitch hold

Feiert das Jahr des Hasen mit euren liebsten Content-Creator, die live auf Twitch streamen, um euch eine Siegerpose und einen legendären Skin für Moira aus unserer Kollektion zum Mondneujahr zu sichern.

Schaut mit eurem verknüpften Battle.net-Account zwei Stunden lang zu, um euch die Siegerpose „Der Löwe brüllt“ für Moira zu verdienen, und schaut dann weitere vier Stunden lang zu, um euch den legendären Skin „Maskentänzerin“ für Moira zu sichern.

Das Jahr des Hasen bildet den Abschluss unserer zweiten Saison von Overwatch 2. Saison 3 steckt voller neuer Inhalte, und wir können kaum erwarten, sie euch zu zeigen. Wir wünschen euch Glück, Frieden und ein frohes Mondneujahr!