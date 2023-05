Autor:, in / Overwatch 2

Der neue Unterstützer Lifeweaver könnte in Season 5 von Overwatch 2 weitere Buffs erhalten.

Trotz nachträglicher Verbesserungen bei der Steuerung und einem Buff seiner Ultimate erweist sich Lifeweaver als neuer Unterstützer in Overwatch 2 keiner großen Beliebtheit.

Zwar ist der Charakter brauchbarer als noch bei seinem Launch, doch Blizzard Entertainment sucht weiterhin nach Möglichkeiten ihn interessanter zu gestalten.

Wie Game Director Aaron Keller anmerkt, hat Lifeweaver eine der höchsten Heilungsraten bei den Helden der Kategorie Unterstützung. Ohnehin sei Overwatch mehr als ein reines Zahlenspiel.

Keller sagte: „Wir haben einen Unterstützungshelden mit einer der höchsten Heilungsraten und einer der niedrigsten Todesraten im Spiel. Das sollte doch gut sein, oder? Overwatch ist mehr als die bloßen Zahlen, die den Waffen und Fähigkeiten eines Helden zugewiesen werden. Die Spieler brauchen einen Grund, einen Helden einem anderen vorzuziehen.“ „Bei Lifeweaver sollen diese Gründe seine nützlichen Fähigkeiten sein. Lebensgriff und Blütenblattplattform können das Spiel verändern, aber sie sind auch unbeständig. Wenn sie richtig funktionieren, können sie den Verlauf eines Kampfes verändern, aber oft warten sie darauf, eingesetzt zu werden, oder sie werden einfach nicht gut eingesetzt, weder von Lebensretter noch von seinem Team.“

In Zukunft könnte es unter anderem einen weiteren Buff für die Fähigkeit Dornensalve geben oder einen möglichen neuen Vorteil für seine Hilfsfähigkeiten. Damit will der Entwickler mögliche neue Anreize schaffen, wobei man es nicht gänzlich übertreiben will.