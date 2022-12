Overwatch 2: Winter Wonderland Event 2022 gestartet

In Overwatch 2 haben die Festlichkeiten zum Winterwunderland begonnen. In diesem Event können alle Spieler bis zum 5. Januar in der Arcade an zeitlich begrenzten Spielmodi wie Frosttau-Eliminierung, Yetijagd, Schneeball-Deathmatch und Meis Schneeballschlacht teilnehmen.

Durch den Abschluss von Herausforderungen schalten Spieler Waffentalismane, Spieler-Icons, Sprays und den epischen Skin „Frostkönigin“ für Heldin Brigitte frei.

Beim Abschluss von wöchentlichen Missionen gibt es sogar Overwatch-Münzen. Falls ihr keine Münzen habt, könnt ihr diese neuerdings auch gegen Microsoft Rewards Punkte eintauschen. Etwa gegen den Lebkuchen-Skin für Bastion, der nur 1 Münze kostet.

Bei den Spielmodi erwartet euch etwa in Meis Schneeballschlacht ein Modus, bei dem Mei neuerdings Schnellbälle in der Spielvariante 6v6-Eliminierung oder im Free-For-All-Deathmatch für maximal 8 Spieler verschießt.

Ein 5v1-Brawl im Stil eines Bosskampfes erwartet Spieler hingegen in Meis Yetijagd. Hier gilt es einem Yeti fallen zu stellen, der immer wieder das Essen aus einem Dorf stiehlt.

Schließlich wird mit Frosttau-Eliminierung eine eigene Version der Einfrierjagd gespielt. Das Ziel ist hier, alle Spieler einzufrieren und somit auszuschalten. Ganz so einfach ist das aber nicht, denn ihr könnt eure Teamkameraden wieder auftauen und ins Spiel zurückbringen.

Mit Twitch-Drops könnt ihr zu guter Letzt zwischen dem 25. Dezember bis 4. Januar teilnehmenden Streamer beim Zocken von Overwatch 2 zuschauen. Wer 2 Stunden zuschaut, schaltet die Siegerpose „Festlich“ für D.Va frei, nach weiteren 4 Stunden bekommt ihr den legendären Skin „Schlitten“, ebenfalls für D.Va.