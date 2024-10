Overwatch 2: Zauberweberin wartet in Saison 13

Das Schlachtfeld war noch nie so gruselig, magisch und furchterregend!

Gebietet in der schaurigen neuen Saison über dunkle Magie und stellt euch neuem Halloween-Horror. Von gruseligen neuen Spielmodi bis hin zu zauberhaften Skins verspricht Saison 13 eine packende Mischung aus Hexerei, Horror und heroischen Kämpfen und bringt neue Inhalte für Halloween sowie eine aufregende My Hero Academia-Kollaboration. Seid bereit für eine Saison voller Magie, Macht und makabrer Momente.

Mythischer Skin Zauberweberin für Widowmaker

Den Kern dieser Saison stellt die bezaubernde mythische Skin Zauberweberin für Widowmaker dar. Mit jeder Stufe entwickelt sich die Zauberweberin von einer Schülerin, die das Brauen von Tränken lernt, zu einer Meisterin der dunklen Künste, die verspielte Hexerei mit gruftiger Eleganz verbindet.

Ihre Reise wird mit eigenen Animationen, faszinierenden visuellen Effekten und einer unheimlichen Soundkulisse zum Leben erweckt, die die Magie mit jeder Eliminierung wachsen lässt.

Wenn ihr bei ihrer Verwandlung fortschreitet, werdet ihr Zeugen ihrer wachsenden Macht, was in ihrer finalen Form von der feurigen Verzauberung symbolisiert wird. Auf Stufe 4 fängt die Kopfbedeckung der Zauberweberin Feuer und krönt sie so als Meisterin der Hexerei. Mit jedem Schritt lässt euch dieser Skin in eine magische Erfahrung eintauchen, die ihr so noch nie erlebt habt, von Uniformen mit Tränken bis hin zu den zauberähnlichen Fähigkeiten.

Stellt euch dem Halloween-Horror

In keiner Halloween-Saison darf das Event Halloween-Horror fehlen, und dieses Jahr hat sich der Horror weiterentwickelt. Vom 15. Oktober bis 4. November könnt ihr Junkensteins Labor betreten, einen brandneuen PvP-Modus mit Mutationen, die eure Helden in blitzschnellen Team-Deathmatch-Runden in wahre Schrecken verwandeln.

In jedem Match erhaltet ihr verfluchte Talentkarten, die die Fähigkeiten Eures Helden verändern und das Schlachtfeld in einen chaotischen Spielplatz voller verwunschener Mächte verwandeln. Spielt als beliebte Helden wie Reinhardt, Moira und Mercy, aber seid auf der Hut, denn die gruseligen Mutationen werden sogar die erfahrensten Spieler auf die Probe stellen.

Die Co-op-Abenteurer unter euch können die gesamte Saison lang die Rückkehr von Publikumslieblingen wie Junkensteins Rache und Zorn der Braut mit neuen Herausforderungen, Gegnern und furchterregenden Bossen erleben. Erkundet Spukschlösser, löst unheimliche Rätsel und überlebt den Ansturm der explodierenden Zombie-Omnics, wenn ihr die finsteren Geheimnisse von Adlersbrunn enthüllt.

Weiter und immer weiter … plus ultra!

Saison 13 wird die neueste Zusammenarbeit in Overwatch 2 enthüllen, in der Helden, Schurken und ihre Vorstellungen von Gerechtigkeit vom 17. bis 30. Oktober aufeinanderprallen, wenn ihr eure Helden mit legendären Skins ausstattet, die von My Hero Academia inspiriert sind. Kämpft als Helden der Gerechtigkeit mit Tracer als Deku, Reinhardt als All Might und Juno als Uravity oder stiftet Chaos mit Reaper als Tomura Shigaraki und Kiriko als Himiko Toga.

Holt euch das Megapaket für eine komplette Sammlung exklusiver Extras, darunter alle fünf Skins und zusätzliche kosmetische Extras.