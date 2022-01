Overwatch: 2022 mehr legendäre Skins als jemals zuvor

Pünktlich zum Mondneujahr wurde der Year of the Tiger-Event von Overwatch gestartet. Wie jedes Jahr erscheinen eine Reihe thematisch passender Skins für die verschiedenen Charaktere des Helden-Shooters.

Anders als in den Jahren zuvor, fällt die Anzahl der während des Events veröffentlichten legendären Skins diesmal allerdings deutlich geringer aus, was bei einigen Fans für Irritation sorgte.

In einer Erklärung gegenüber Dot Esports erklärte ein Overwatch-Sprecher den Sachverhalt folgendermaßen:

„Wir wissen, dass das diesjährige Lunar New Year-Event nicht die Anzahl an legendären Skins wie frühere Events hat. Das Skins-Team arbeitet hart – für 2022 sind mehr legendäre Skins geplant, als in jedem Jahr zuvor. Wir werden das ganze Jahr über mehr zu diesem Thema mit den Spielern teilen.“