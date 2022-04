Overwatch: Event zum sechsten Geburtstag bringt exklusive Skins zurück

Autor:, in / Overwatch

Im Multiplayer-Shooter Overwatch wird der sechste Geburtstag mit dem Event Anniversary Remix Vol. 1 gefeiert.

Anlässlich dieses Jubiläums holen die Entwickler in einer dreiteiligen Event-Reihe sechs zeitlich begrenzte Skins aus den Archiven hervor und versehen sie mit einer Besonderheit.

Auch exklusive Brawls werden für diesen Zeitraum freigeschaltet. So könnt ihr Spielmodi aus früheren saisonalen Events spielen. So könnt ihr ein paar Tore in Lúcioball landen, Adlersbrunn gemeinsam gegen Dr. Junkenstein verteidigen oder vergangene Archiv-Missionen erneut erleben.

Des Weiteren habt ihr die Chance, zuvor verpasste legendäre und exklusive Skins eurer Sammlung durch wöchentliche Belohnungen hinzuzufügen.

Spielt dazu Ranglistenmatches oder Matches in der Arcade und der Schnellsuche, um Sprays, Spieler-Icons und stilvolle Skins wie Nano für D.Va, Bastet für Ana und Feldsanitäter für Baptiste freizuschalten.

Schaut euch dazu den offiziellen Anniversary-Trailer an und erfahrt, welche Voraussetzungen ihr zum Erhalt der Belohnungen erfüllen müsst.