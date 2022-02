Overwatch: Reapers Kodex der Gewalt-Event lockt mit neuen Belohnungen

In Overwatch findet derzeit das Event „Reapers Kodex der Gewalt“ statt, in dem ihr neue Belohnungen freischalten könnt.

Schließt in Overwatch im zeitlich begrenzten Event „Reapers Kodex der Gewalt“ Aufgaben ab und verdient euch unter anderem den legendären „Dämmerung“-Skin für Reaper.

Das Event läuft bis zum 08. März 2022 und gibt euch die Gelegenheit, insgesamt neun Belohnungen zu erhalten:

Spieler-Icon

sieben einzigartige Sprays

legendärer Skin „Dämmerung“ für Reaper

Das Spieler-Icon, ein Spray sowie den Reaper-Skin schaltet ihr frei, in dem ihr Spiele in Ranglistenmatches, Schnellsuche und Arcade zockt. Siege in diesen Listen werden doppelt gewertet und helfen euch demnach schneller, die vorgegeben Anzahl an gespielten Matches zu erreichen.

Das sind die Vorgaben:

Die anderen Belohnungen gibt es als Twitch Drops, wenn ihr anderen beliebigen Spielern auf Twitch beim Streamen von Overwatch zuschaut, die Drops aktiviert haben.

Die Vorgaben dazu lauten: