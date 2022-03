Overwatch: Sponsoren kehren Activision Blizzard den Rücken zu

Der Skandal um systematische Benachteiligung und Sexismus scheint Activision Blizzard nun teuer zu stehen zu kommen. In wenigen Wochen soll im Mai ein Reboot der Overwatch League erfolgen. Dieser fehlen aber aktuell sämtliche Sponsoren.

Die bisherigen Unterstützer wie Kellogg, State Farm und Coca Cola haben sämtliche Verträge aufgrund der Sexismusvorwürfe aufgekündigt. Neue Geldgeber sind entsprechend vorsichtig und zurückhaltend. Auch der Telekommunikationsanbieter Comcast, immerhin gleichzeitig Besitzer des Overwatch-Teams Philadelphia Fusion, ließ bereits durchblicken, dass kein Interesse besteht, die Liga weiter zu sponsern.

Das letzte Event in Nordamerika liegt wegen der Covid-Pandemie bereits gute zwei Jahre zurück. Umso wichtiger wäre eine große und erfolgreiche Veranstaltung für Activision Blizzard und alle damit verbundenen Personen. Sicherlich wollte man die Gelegenheit auch nutzen, um die im April startende Beta von Overwatch 2 zu promoten.

Angesprochen auf das komplette fehlen der Sponsoren, äußerte sich der neue Head of Overwatch League Sean Miller: „Wir arbeiten bereits seit Monaten an den Plänen für die Liga und werden diese noch intensivieren. Sowohl mit den alten, als auch potentiellen neuen Geldgebern sind wir in Gesprächen.“