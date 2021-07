Overwatch: Summer Games-Event startet heute

Blizzard Entertainment hat angekündigt, dass das Summer Games-Event von Overwatch heute startet und bis zum 10. August verfügbar sein wird. Auf welche neuen Inhalte sich Spieler während des Events freuen dürfen, ließ das Unternehmen weitestgehend offen.

Zu erwarten sind neue epische Skins, Emotes, Sprays und andere Kosmetika, die durch das Abschließen wöchentlicher Herausforderungen freigeschaltet werden können. Auch Inhalte aus früheren Summer Games-Events sollen zurückkehren.

In einem Tweet wurden drei legendäre Skins für die Helden Symmetra, Mei und Ashe enthüllt. Während Symmetra ein Meerjungfrauen-Outfit erhält, erscheint Ashe in sommerlicher Kleidung mitsamt Flamingohut für Bob. Meis neues Outfit ist im Stil einer amerikanischen Diner-Kellnerin mitsamt neuer blonder Haarfarbe gehalten.

Treat yo’self.

Scoop up your enemies as Sprinkles Mei [Legendary] in Overwatch Summer Games, live tomorrow! pic.twitter.com/X1inJP6oOE

— Overwatch (@PlayOverwatch) July 19, 2021