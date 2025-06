Owlcat Games: Vages Signal aus dem All deutet neues Sci-Fi-Projekt an

Mit einem kryptischen Teaser hat Owlcat Games die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen. In einer kurzen Mitteilung spricht das Studio von einem „vagen Signal aus dem All“, das abgefangen wurde, begleitet von dem Aufruf an die Fans, bei der Entschlüsselung zu helfen.

Was genau sich hinter dieser rätselhaften Botschaft verbirgt, ist derzeit noch unklar. Die vage Ankündigung lässt jedoch auf ein neues Projekt mit Science-Fiction-Thematik schließen. Ein deutlicher Stilbruch gegenüber den bisherigen Fantasy-orientierten Titeln des Studios, das vor allem durch Rollenspiele wie Pathfinder: Kingmaker und Rogue Trader bekannt wurde.

We've intercepted a vague signal from space. Need your help to crack it!https://t.co/fGT6ppO4se pic.twitter.com/46FUw9oJbw

— Owlcat Games (@OwlcatGames) June 2, 2025