PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs: Launch-Trailer zum großen Fressen

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ab sofort für Konsolen und PC verfügbar ist. Das Spiel ist als Standard– und Deluxe-Edition für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erhältlich.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ist die erste plattformübergreifende Multiplayer-Version von PAC-MAN, in der sich 64 Spielende durch miteinander verbundene Labyrinthe mampfen. Bis auf die Labyrinthe selbst ist alles essbar, sogar die gegnerischen PACs. Ziel des Spiels ist es, als letzter überlebender PAC-MAN zum Mampf-Champ zu werden.

Dazu können Spieler Power-Items verwenden, die nicht nur die eigenen Fähigkeiten steigern, sondern auch GEISTER zu Verbündeten machen. Eine Vielzahl an Kosmetikgegenständen für Körper, Kopf und Gesicht erlauben es, den eigenen PAC zu individualisieren und sich so optisch von der Konkurrenz abzuheben.

Die Spielmodi in PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs umfassen den Eliminierungsmodus, in dem Spielende aller Rangstufen gegeneinander antreten und dabei Tokens verdienen, die für Kosmetikgegenstände eingetauscht werden können, sowie den Ranglisten-Modus, in dem Spieler mit ähnlichem Rang um Rang-XP kämpfen, um so auf regionalen und globalen Bestenlisten aufzusteigen.

Mittels der Freundesliste können bis zu vier Spielende der gleichen Partie beitreten. Außerdem können damit gegenseitig Fortschritte verglichen und die laufenden Spiele der anderen beobachtet werden.

Den Trailer gibt es hier:

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erhältlich.