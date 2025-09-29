PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: Erstmals mit Couch-Koop-Modus für zwei Spieler

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC bietet erstmals einen Couch-Koop-Modus für zwei Spieler!

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC – das Remake des beliebten Action-Platformers – ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch sowie PC (via Steam) erhältlich ist.

Das Remake modernisiert neben der Grafik auch das Gameplay eines der meistverkauften PAC-MAN-Titels aller Zeiten, in dem Spielende durch sechs verschiedene Welten im Pac-Land reisen und dabei bekannten und neuen Feinden und herausfordernden Bossgegnern begegnen. Als Bonus erhalten alle, die bereits das Remake des ersten Serienteils besitzen, ein exklusives TOC-MAN-Ingame-Kostüm.

In PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC übernehmen Spielende die Rolle von Pac-Man und durchqueren rennend und hüpfend das Pac-Land mit seinen klassischen Platformer-Umgebungen – von Wiesen über Eisgipfel, Vulkane, Ozean-Levels und mehr. Unterwegs treffen sie auf lustige wie auch herausfordernde Feinde und mächtige Bossgegner, die vom niederträchtigen Spooky entsandt wurden, um Pac-Man aufzuhalten.

Das mit Liebe zum Detail umgesetzte Remake erweitert das Original um eine verbesserte Grafik, vollständige Sprachausgabe für alle Hauptcharaktere und neue Gameplay-Mechaniken wie den „Super Butt Bounce“ sowie verbesserte Aktionen wie den „Flip Kick“, Eislaufen, Schnorcheln, „Pac-Marine“ und weitere.

Zudem bietet es neue als auch aktualisierte Bosse, zusätzliche Levels und ein erweiterter Time-Trial-Modus, in dem Spielende Levels auf Zeit durchlaufen und sich in globalen Bestenlisten messen können. Am Dorf-Spielautomaten sind außerdem drei klassische PAC-MAN-Titel verfügbar: Das originale PAC-MAN, PAC-ATTACK und PACMANIA – zudem können am Gashopon-Automaten im Spiel verdiente Münzen gegen Sammelfiguren eingetauscht werden.

Zum ersten Mal in der Serie führt PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC außerdem einen Couch-Koop-Modus für zwei Spielende ein, sodass die Reise durch Pac-Land gemeinsam erlebt werden kann. Das Spiel ist auch in einer Deluxe Edition erhältlich, die das Kollaborations-DLC mit Sonic the Hedgehog enthält, das im November 2025 veröffentlicht wird.

